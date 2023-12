Šaman Durek opozarja, da je moško načelo že po naravi usmerjeno samo vase, na prvo mesto pa tako postavlja svoje potrebe in želje. Bojevanje, zmagovanje in prevlada so moški koncepti, saj moški vidijo svet s stališča mi proti njim, in torej ne pomislijo, da bi sodelovali s tistimi na drugi strani.

»Vzrok za to so tisočletja biološkega programiranja, da bi preživeli, saj segajo vzorci še v plemenske čase,« pravi šaman in doda, da so bile hkrati ženske v tem času cenjene zaradi intuicije, čutnosti in čustvene inteligence. Danes se razlike med načeloma kažejo v načinu delovanja »vsak človek zase« namesto povezovanja za skupno dobro. Moško načelo smo namreč prignali do skrajnosti, tako smo ločeni individualisti, ki tekmujejo med sabo za omejene vire, namesto da bi skupaj ustvarjali obilje.