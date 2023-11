Barvna numerologija: ste zlati otrok, ki očara vse?

Seštejte vrednosti posameznih črk, da dobite enomestno število, in preberite razlago.

Vrednost črke A, J in S je ena, njena barva je rdeča.

Vrednost B, K in T je dve, njena barva je oranžna.

Vrednost C, L in U je tri, njena barva je rumena.

Vrednost D, M in V je štiri, njena barva je zelena.

Vrednost E, N in Č je pet, njena barva je modra.

Vrednost F, O in Š je šest, njena barva je indigo.

Vrednost G in P je sedem, njena barva je vijolična.

Vrednost H in Z je osem, njena barva je roza.

Vrednost I, R in Ž je devet, njena barva je zlata.

Seštejte vrednosti posameznih črk, da dobite enomestno število. FOTO: Dzhulbee, Getty Images

Barva razkriva značaj

Rdeča: Strastna osebnost, ki zna vedno uveljaviti svojo voljo. Rojeni vodja, ki rad tvega in prevzema pobudo. Ključne značilnosti: strastnost, energičnost, odločnost in pogum.

Oranžna: Vedno iščete ravnovesje v življenju in odnosih. Ključne značilnosti: zvestoba, sposobnost iti s tokom, optimizem.

Rumena: Vaš kozarec je vedno napol poln in tudi druge znate spraviti v dobro voljo. Pogosto ste duša družbe, z nasprotniki pa neizprosen pogajalec. Ključne značilnosti: očarljivost, ustvarjalnost, zaupljivost, inteligenca.

Zelena: Z nogami stojite trdno na tleh in ste zelo zanesljivi in odgovorni. Ključne značilnosti: logika, predanost, skrb za druge, vztrajnost.

Modra - radi sanjarite in se predajate čustvom. FOTO: Getty Images

Radi sanjarite, se predajate čustvom in hrepenenju. Odnosi so v vašem življenju na prvem mestu. Ključne značilnosti: sočutnost, idealizem, predanost, skrbnost, nežnost.Stara duša ste, ki premore veliko modrosti, ki jo deli z drugimi. Ključne značilnosti: prodornost, umirjenost, radovednost, veselje do življenja.Še ena stara duša, ki ji je mar za druge in svet okoli sebe. Vedno sklepate kompromise in poskušate pogledati širšo sliko. Ključne značilnosti: intuitivnost, občutljivost, očarljivost, ambicioznost, ljubeznivost, pozornost.Uresničevalec vizij, nekdo, ki nikoli ne odneha in je odločen, da mu bo uspelo. Ključne značilnosti: moč, sposobnost vodenja, trma, pridnost.Zlati otrok, ki očara vse. Vedno pritegne pozornost in ljudje ga imajo radi. Ključne značilnosti: razumevanje, karizma, uglajenost.