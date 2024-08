Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju kozoroga

Luna v znamenju kozoroga že od jutra dela lep sekstil s svojim dispozitorjem Saturnom. Saturn ga uči potrpežljivosti in mu svetuje, kako postopoma lahko izpolni svoje velike cilje.

Trigon z Uranom se po več letih bliža koncu znamenja Bika. Človeku je ponujal raznolikost in drugačen pogledan na življenje. Sprostil je stara in trdno zakoreninjena načela in navade.

Ne glede na to, koliko je Luna v tem znamenju, v tako imenovanem šibkem položaju zase, še vedno obstajajo okoliščine in ljudje, ki ji dajejo veliko opore, da lahko v vsem vztraja in se na koncu počuti najbolje.

Sekstil z Neptunom daje človeku mir in ga uvaja v blaženo situacijo, da se sprosti in da opusti vsa tista bremena in skrbi, ki jih nosi s seboj.

Malo pred polnočjo bo Luna prešla v znamenje vodnarja in takrat lahko pričakujemo svobodo, drznost in pogum. Hkrati pa se pripravlja tudi na polno luno, ki bo 19. avgusta na 27. stopinji znamenja vodnarja.

Danes je sobota, Saturnov dan, a tudi dan, ki nas vedno spomni, kako in na kakšen način si pomagati, da se soočimo z raznimi strahovi, ki smo jih prinesli na svet ali jih pridobili kasneje z vsemi tako imenovanimi omejitvami, ki jih nosimo v sebi.

Zdaj, ko je retrograden in v znamenju največje duhovnosti in največje globine, nas poskuša povezati, da vstopimo vase na najbolj odprt način, se soočimo z vsemi temi težavami in jih počasi rešimo. A to je tudi znamenje, ki nosi velike iluzije, velika sanjarjenja in še večje sanje. Na vas je in od vas je odvisno, v katero smer boste šli.