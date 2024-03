Astrologinja opozarja tri astrološka znamenja: mlaj vam bo ljubezensko življenje obrnil na glavo

10. marca bo na nebu mlada luna ali mlaj v ribah, ki slovijo kot najbolj zasanjano astrološko znamenje. Tako bo lahko na primer nekdo dobesedno videl sliko prihodnjega življenja ali spremljevalca v sanjah, nekdo drug pa bo imel posebne skrivne želje. Mlaj bo potekal v konjunkciji s Saturnom, planet karme bo za Luno in Soncem, medtem ko bo Neptun stal pred njimi. Z drugimi besedami, vsi odnosi bodo pod nadzorom usode, razkriva ruska astrologinja Julija Lifanova. Največje spremembe bodo doživela naslednja tri astrološka znamenja.

Mlada luna je v vašem partnerskem in zakonskem polju, kar pomeni, da bi lahko srečali osebo, ki vam je bila dobesedno namenjena. Morda bo prav to razmerje tisto, ki vas bo pripeljalo do poroke ali pa se bo vaš novi izbranec ujemal z vašimi sanjami. Pripravite se na tisto, kar ste dolgo čakali!

Mlada luna se pojavi v ljubezenskem polju, kar pomeni, da lahko resnično začnete novo ljubezensko zgodbo. In ta bo neverjetno navdihujoča! Osebo lahko srečate na tečajih, v telovadnici ali na potovanju. Sprostite svoja čustva.

Mlada luna bo v vašem znamenju, vendar bo takrat vladar vašega zakonskega polja Merkur. Vaš partner se lahko tako pojavi nenadoma. Zvezde pravijo, da se bosta najverjetneje srečala v povsem skrivnostnih in nenavadnih okoliščinah – na potovanju, na obisku na kliniki ali morda na internetu.

Marčevska mlada luna prinaša tudi obilje ustvarjalne energije. To bo čas za negovanje našega ustvarjalnega duha in potapljanje globoko v sanje in intuitivne prakse.

Pomembno je, da luno izkoristimo, da v vsak kotiček našega življenja vnesemo novo, svežo in navdahnjeno energijo. To je najboljši čas, da ohranimo vizijo in se prepustimo ustvarjalnemu navdihu. Zdaj je čas, da prikličemo obilje ter manifestiramo prihod sreče in uspeha.

Mrk, ki bo sledil mlaju, bo osvetlil naše odnose. Morda bomo postali bolj sočutni in lažje bomo odpuščali. Morda bomo ugotovili, da nas prevzema naša romantična stran, ki nam pomaga omehčati in jasneje izraziti čustva. Čeprav je to lepa energija, moramo biti previdni pri odločitvah in v rožnato realnost, ki nas zdaj obdaja, vnesti dozo realnosti.