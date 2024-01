Osem znamenj burmanske astrologije: odkrijte modrost in sporočilo svojega

Burmanska astrologija se razlikuje od zahodne in vedske astrologije po tem, da ne upošteva položaja zvezd in nebesnih teles, ampak se osredotoča na dan rojstva osebe. Vsak dan v tednu je povezan z enim od osmih znakov in eno od osmih planetarnih energij.

Čeprav je burmanska astrologija manjša v primerjavi z vejami hindujske vedske astrologije, je zelo močna in ima zares globok pomen. Ustvarili so jo modri menihi iz Mjanmara, ki so znanje o našem vesolju pridobili z natančnim opazovanjem neba, flore in favne.

Vpliv števila osem

Burmanska astrologija temelji na številu osem. Po mnenju burmanskih znanstvenikov ima osmica veliko kozmično ravnovesje in resonira na frekvenci božanskega ravnovesja.

V burmanski astrologiji odraža energijo harmonije, odbija neravnovesje in spodbuja prijetno vzdušje.

Osnovni elementi števila osem

To so bistveni elementi števila osem v burmanski astrologiji:

osem planetarnih energij

osem dni v tednu (sreda je razdeljena na dva dela, vsak ima 12 ur)

osem strani sveta

osem burmanskih astroloških znamenj ali osem burmanskih živalskih znakov

osem nebeških entitet

Osem živalskih znakov

Burmanska astrologija uporablja osem koncev sveta. Vsaka smer ima svojo edinstveno vibracijo in simbolično energijo. Po tem sistemu astrologije je ena smer dan rojstva. Da bi torej vedeli, kateri znak ste, morate vedeti, na kateri dan ste rojeni.

Garuda ali rajska ptica – nedelja

Garuda, mitska ptica, ki jo najdemo v folklori Indije in Burme, je zelo čaščena. Je tudi prvo živalsko znamenje v burmanski astrologiji, pripada ji nedelja. Njen vladar je Sonce, kardinalna smer je severovzhod.

Garuda je po naravi prijazna in radodarna. Lahko daje vtis, da je preveč milostljiva. Rada ima dober izziv in težji kot je, bolj je motivirana, da ga doseže. Ljudje v tem znamenju so energični in ne pustijo, da bi jih življenjski padci prizadeli. So dobri mentorji in navdih drugim ljudem.

Tiger – ponedeljek

Drugi v burmanski astrološki je tiger, pripada mu ponedeljek. Vlada mu luna, njegova kardinalna smer je vzhod.

Zelo previden, intuitiven in inteligenten tiger ima oko za podrobnosti. Je potrpežljiv in močan, vendar je bolje, da ne sili v napačno smer. Sovraži, če ga izkoriščajo, in sovraži ljudi, ki zapravljajo njegov čas. Je osredotočen in ciljno usmerjen. Po naravi spoštuje zakone in je odgovoren.

Lev – torek

Torek predstavlja leva. Vlada mu Mars, kardinalna smer je jugovzhod.

Lev je rojeni vodja. V skladu s svojo vlogo v naravi je kralj džungle plemenit, ponosen, časten in dostojanstven. Ima zelo močno voljo, ima skoraj vedno prav in je zelo samozavesten. Obožuje dobre izzive.

Slon z okli – sreda od 00 do 12

Četrti dan, torej prvo polovico srede, predstavlja slon z okli. Vlada mu Merkur, njegova vladajoča kardinalna smer je jug.

So srečna, entuziastična bitja, ki radi tvegajo in uživajo v izzivih svojega življenja. Po naravi so strastni in zato deležni večje pozornosti. So neodvisni ljudje, ki radi nadzorujejo vse, kar počnejo.

Eno izmed znamenj burmanske astrologije je mogočni tiger. FOTO: zegers06, Getty Images

Slon brez oklov – sreda od 12 do 24

Drugo polovico srede predstavlja slon brez oklov. Vlada mu Rahu, senčni planet, njegova vladajoča smer je severozahod.

Posamezniki, rojeni v tem živalskem znamenju, so po naravi protislovni. Težko je ugotoviti, kaj se v resnici dogaja v njihovih mislih. So zelo skrivnostni in sovražijo vmešavanje drugih ljudi v njihova življenja. Odlično znajo predstaviti svoje talente. Večinoma so uspešni podjetniki, ki delajo vse pod svojimi pogoji.

Podgana – četrtek

Ljudje, rojeni v četrtek, pripadajo znamenju podgane. Vlada ji planet Jupiter in njena smer je zahod.

Podgane so duhovite, inteligentne ter zelo pametne in hitre. So iznajdljive in ​​zelo oportunistične, introvertirane, a neustavljive, ko se odločijo. Ker so ambiciozne, znajo biti pred vsemi.

Morski prašiček – petek

Ljudje, rojeni v petek, pripadajo znamenju morskega prašička. Njihov vladajoči planet je Venera in njihova kardinalna smer je sever.

So umetniške duše in imajo domiselno naravo. So inovativni in imajo odlične ideje. Lahko so neodločni, pogosto ne vedo, kaj hočejo. So srčkani, prijazni in polni ljubezni. Odlični prijatelji, ki so občutljivi na čustva drugih ljudi.

Zmaj – sobota

Ljudje, ki so rojeni na zadnji dan v tednu, soboto, pripadajo znamenju zmaja. Vlada mu Saturn in njegova vladajoča kardinalna smer je jugozahod.

Imajo filozofski um in so polni razumevanja. Ljudi privlačijo, ker so samozavestni, imajo odličen smisel za humor in hitro ustvarijo pozitivno vzdušje. Radi delajo v izolaciji in verjamejo, da lahko tako najbolje opravijo svoje naloge.