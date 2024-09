Astrologinja Lenka: Zdaj je idealen trenutek za načrtovanje

Luna je trenutno v znamenju leva, kar nas spodbuja, da se osredotočimo nase in na svoje potrebe ter za trenutek pustimo ob strani skrbi glede družine in bližnjih, ki so nas zaposlovale zadnje dni. V znamenju leva Luna poudarja lepoto, veselje, zabavo in ljubezen. To je čas, ko želimo zasijati v svoji najboljši luči in pokazati najboljšo različico sebe. Čutimo potrebo po priznanju in želimo doseči visoke cilje, ki nas bodo postavili v ospredje. Pomembno je, da se poudarimo pred drugimi in izrazimo svojo edinstvenost.

Luna je v harmoničnem sekstilu z Merkurjem v tehtnici, kar prinaša dobro komunikacijo, dogovore in načrte. To je idealen trenutek za načrtovanje nečesa posebnega in razkošnega, morda celo odpiranje butika s prestižnimi modnimi kosi. V tem obdobju vemo, kaj je za nas najboljše, in iščemo stvari, ki prinašajo ugled in vrednost.

Sekstil z Luninim dispozitorjem Soncem prinaša posebno noto k sodelovanju, dobremu dogovoru in uspešnemu sodelovanju, še posebno z ljudmi, ki imajo nad nami avtoriteto. To lahko vodi do uspešnih poslovnih ali osebnih dogovorov.

Vendar pa imamo tudi vpliv Venere v znamenju škorpijona, ki ustvarja napetosti. Venera v škorpijonu hrepeni po spoštovanju, pozornosti in priznanju, kar lahko privede do občutkov zavisti, ljubosumja ali notranje jeze, še posebno v odnosih z ljudmi, ki so nam najbližje, kot so sestra, prijateljica ali mati. Takšni občutki lahko povzročijo nesporazume ali pokvarijo dan, če se nanje odzovemo preveč čustveno. Pomembno je, da se osredotočimo na pozitivno in poskusimo v odnose vnesti toplino in razumevanje.

Danes je petek, kar je Venerin dan. Venera predstavlja ljubezen, lepoto in odnose, medtem ko škorpijon prinaša globino, strast in zvestobo. Ta kombinacija lahko povzroči napetosti, saj lahko Venera v škorpijonu čuti ujetost. Zaradi tega lahko pride do ljubosumja ali ločitve, saj drugi težko sprejmejo delitev ljubezni ali celo preprosto pozornost, usmerjeno drugam. Da bi to uravnovesili, je ključno razvijati nesebično ljubezen, ki temelji na svobodi, toplini in zaupanju.