Astrologinja Lenka: Za mnoge bo to odprlo novo in osvobajajočo pot

Luna je prišla do konca znamenja bika in preden bo prešla v znamenje dvojčkov, bo naredila zelo dober in podpirajoč aspekt s Soncem in Plutonom v znamenju Kozoroga. Oba sta na koncu znamenja, na 29. stopinji in v močnem objemu. To je spoj neba in zemlje, to je najgloblji spoj v človeku samem, v katero smer se bo obrnil in šel. Ali bodo uslišane želje Duše ljudstva, da se sklene sporazum med svetlobo in temo, med ljubeznijo in sovraštvom, med življenjem in vojno. In Sonce mu že ob 15.08 odpre pot s prehodom v znamenje vodnarja, v svobodo, v širino neba, v brezmejnost, v humanost, v človečnost, tja, kjer se odpove svoji volji in egu v korist drugih. Ker je Vodnar kozmična in prebujena zavest, je tisti, ki nam omogoča razvoj, ustvarjanje novih in najsodobnejših pogojev za življenje, od tehnike, tehnologije. Daje nam zavest o drugih in zato je Sonce tukaj v svojem izgnanstvu. Za mnoge bo to odprlo novo in osvobajajočo pot in mnogi bodo ostali vezani na tiste temne vzgibe, globoke skrivnosti in vse vrste največjih in najtežjih oblik temnega življenja.

Toda preden Sonce vstopi v Vodnarja, ob 14.58, se bo Luna, ki prehaja v znamenje Dvojčkov, srečala s trigonom z drugim podpornim aspektom Sonca. V človeku je vedno najmočnejše, ko se združijo volja, želja in sama potreba Duše. In ta zračna energija, neobremenjena z ničemer, nekomplicirana, odpre zelo lahkotno atmosfero. In sama Luna v dvojčkih je zelo komunikativna, odprta, radovedna in sposobna marsičesa.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib in v sebi nosi prav to premočno konjunkcijo Sonca in Plutona. Spet gre vse skozi karmo in spet je velika potreba po svobodnem podajanju in iti skozi vse možne spremembe. Pri Plutonu je vsaka sprememba zelo težka in boleča, a če je človek nanjo pripravljen, jo bo z lahkoto sprejel in bil na koncu hvaležen, da se je zgodila, če ne, bo Pluton zagotovo vse te spremembe naredil sam, a z veliko bolečino. S prehodom v znamenje vodnarja bo Saturn še vedno nosilec, takrat bo delil breme z Uranom, kar je veliko lažje. Katero pot bo človek izbral in šel naprej, je odvisno od njegove odločitve in razvite zavesti.