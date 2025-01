Astrologinja Lenka: Vse poteka počasi, včasih malo nejasno, zmedeno

Luna je v Ribah, ko se ustvari atmosfera počasnosti in nekakšne ne tako močne energije za vse, kar bi si človek želel. Vse poteka počasi, včasih malo nejasno, zmedeno, a to so Ribe, ki živijo v dveh vzporednih svetovih.

Kasneje bo tvorila kvadrat z Jupitrom, a zato sta potrebni tisti dve uri, ko je treba malo več pozornosti nameniti financam, da se izognete nepotrebnemu ali nekoristnemu trošenju. Hkrati pa oseba sama ni prepričana, kaj hoče in ali je to res dobro zanjo, saj ji bo kasneje žal. Tu so oči bolj željne vsega kot človekove potrebe. Zato med 17. in 19. uro ne hitite z večjimi potrebami.

Imamo pa ves dan lep aspekt med Soncem v vodnarju in Jupitrom v dvojčkih. To je kraljevski položaj obeh planetov. Ki si jih vsak želi imeti v horoskopu. Prinaša uspeh, slavo, moč, pomoč drugih. Ker je Sonce v znamenju, ki si zelo želi novih inovacij, ustvariti nekaj pred svojim časom, je sedaj podprto na vseh področjih. Jupiter ne daje samo vere in vizualizacije, temveč daje osebi tudi denar, ki ga potrebuje za dosego svojih ciljev. Obstajajo pa tudi drugi, ki nudijo dodatno podporo. Človek je poln samega sebe, poln svoje volje in zna graditi še več in še bolje. Trenutek za prejem različnih priznanj ali nagrad za dosežene uspehe.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju, kjer je najraje. Da v vsem uživa in je samo srečna. Počasi se približuje svojemu dispozitorju Neptunu, ki jo čaka v svoji eksaltaciji. Kakšno lepoto ji lahko ponudi, da jo očara, da ji privošči vse, kar si želi celo življenje, kar je dva v enem, ena Duša Dvojčica, kjer je potrebna samo njihova prisotnost in nič več. Ali jo najde zdaj, ko je v objemu Neptuna in ko je na višini, ko je nebo zanjo prenizko, ali bo kasneje, ko se bo prebudil iz teh budnih sanj, doživel še večje razočaranje in še večje trpljenje? Vse je odvisno od tega, kako se je pripravila na to čudovito srečanje.