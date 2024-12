Astrologinja Lenka: Vsaj malo časa za odpiranje jasnejših slik in pogledov

Luna je še vedno v znamenju bika in počasi vstopa v sekstil s Saturnom v znamenju rib. To je stabilna energija, ki ponuja veliko možnosti za uresničitev. Človek se počuti varnega pri vsem, kar počne, ve, da vlaga v nekaj, kar bo čez čas imelo vrednost. Ob tem se lahko pojavi nekdo, ki vse to podpira, človeku pomaga ali ga preprosto spodbuja pri vsem, kar načrtuje.

Imamo pa danes na nebu opozicijo med Venero v znamenju vodnarja in Marsom v znamenju leva. To je zelo napeta in intenzivna energija, ki lahko zelo hitro vzplamti. Ne samo, da sta si nasprotna z mislimi, pogledi, občutki, ampak je tu Mars retrograden iz znamenja, kjer sta okrnjena njegov ugled in reputacija. Ne prenese, da nekdo od njegovih bližnjih ali celo partner tako zelo teži in si želi svobode ali je celo tako svoboden glede marsičesa. Pripravljena je na vse, le da je nevezana, da je nihče ne ovira, da je ne omejuje, ker to ubija njeno željo in čustva. In Mars bi si jo želel lastiti, da ga pohvalijo, kako mu vse deluje najbolje, da ne doživlja sramote in slabega imena pred svetom. Ker mu to veliko pomeni. Tudi v takšni situaciji tolikšna raznolikost, toliko različnih razumevanj in pogledov vodi v napetost in zelo hitro razhajanje. To je vidik ločitve, vendar z veliko napetostjo, ljubosumjem in prepiri. To ni lahko in zahteva veliko potrpežljivosti in razumevanja, še posebej, če gre za otroke.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno daje možnosti in priložnosti, da se marsikaj izboljša na področjih, kjer je potrebna osnovna izobrazba ali izobrazba nasploh. To so še vedno nejasne in zmedene stvari, ki ne gredo v pravo smer, saj je tudi dispozitor Merkur retrograden, a le do 15.12. ko se obrača v diretno smer. Vsaj malo za odpiranje jasnejših slik in jasnejših pogledov na želeno, hkrati pa še za mnoge druge načrte in zasnove.