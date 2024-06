Astrologinja Lenka: Vera in resnica sta največji dobrini

Luna je še vedno v znamenju rib in je ob sončnem vzhodu v natančnem trigonu z Venero iz znamenja raka. To je močna energija podpore, vse, kar si človek želi, se v takšnih trenutkih lahko uresniči. Cilji bodo dostopnejši, preprostejši, trenutki pa počasni in nežni, tudi čustveni. To je ugoden vpliv, ko vaše srce lahko dobi, kar si želi. Ribi z intuitivno energijo v vrhuncu Venere dajeta priložnost za velik užitek in obilo sreče.

Nato Luna pride v sekstil z Marsom iz znamenja bika, kar povzroči porast energije. Pasivni ribi to upočasnjujeta, zato do prehitrih akcij verjetno ne bo prišlo.

Popoldne bo Luna v konjunkciji s Saturnom. Takrat vas lahko zgrabi depresivno vzdušje, tudi strah, da ste vse zamudili. Prisoten bo občutek izgubljenosti, ne boste vedeli, kako najti pot in kako se spopasti s težavami.

Naj vas očisti globina spominov

Včasih se človek v mislih vrne v pretekle dogodke, se spomni svoje mladosti in otroštva, ne nujno v lepi luči. Na dan lahko pridejo boleči spomini. To skušajte doživeti kot globoko vodo, ki prečisti čustva in odpre pot novim stvarem.

Portret, Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Nato se pojavi vpliv Merkurja, s katerim Luna naredi trigon. To izboljša način razmišljanja, človeku ponudi bolj pozitiven pogled na situacijo. Odpre bolj čustveno razumevanje z empatično komunikacijo. Porodijo se lahko številna čustva, bodite nežni in imejte veliko potrpljenja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ta pa je še vedno v dvojčkih. Želi videti vse, se gibati, potovati v bližnje kraje, ne pa se zadrževati na enem mestu. Merkur ga vodi do vzvišenosti, kjer nastane najboljši vpliv za človeka: odpre veliko idej, načrtov in lepih želja.

Bodite odprtega duha, poglejte na stvari od znotraj, pustite se voditi svojim vizijam in jim zaupajte! Vera in resnica sta največji dobrini, ki ju ponuja, in to ni zanemarljivo.