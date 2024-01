Astrologinja Lenka: Uresničite lahko veliko poslovnih zadev

A običajno se v takšnih situacijah vedno najde nekdo, ki nas s svojimi nepredvidljivimi odločitvami ali celo idejami, ki nas lahko potegnejo iz spanca, nekoliko pretrese.

Lep aspekt z Uranom daje nova spoznanja, nove ideje ali le dobro jutro ob druženju s prijatelji in snovanju načrtov za kaj kreativnega.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Takoj po tem dejanju pride Luna v kvadrat z Venero, vendar imata obe istega gostitelja, tako da ne more prinesti prevelikega nezadovoljstva ali razočaranja.

Venera v strelcu je polna energije in poleta, luna pa je še vedno počasna in ne ve, kaj bi. Tudi če so v nekaterih pogledih kakšna manjša odstopanja, je bolje, da se na to ne ozirate, ker se bo našel nekdo tretji, ki bo vse zgladil.

Zvečer bo Luna prišla v fazo anestezije, šibkosti ali sprostitve. Ker je Neptun tukaj premočan, lucidne sanje ali njegovi skrivnostni in očarljivi valovi vlečejo, obljubljajo tako lepe stvari, ki jih le redki dosežejo.

In tukaj je past, če se ne zavedate, v kakšna nerealna pričakovanja se ujamete, je lahko za vas zelo pogubno. In ne gre samo za občutke, zanos, tu so tudi razne snovi in ​​vse, kar umetno »popravlja in polni« že tako prazno Dušo.

Sonce počasi vstopa v čudovit sekstil z Neptunom in to je umetniška arhitekturna zgradba, ki se lahko pojavi v očeh vsakogar.

FOTO: Lenka Stanić

Uresničite lahko veliko poslovnih zadev, saj želi kozorog vse, kar vidi, oblikovati v nekaj, kar bo imelo svojo konturo in obliko.

Pri tem so pomembne ideje, pa tudi vera vase, da se lahko uresniči. Če se človek neomajno vodi, doseže svoje vizije.

Danes je ponedeljek, lunin dan, v znamenju rib. In če nekatere stvari ne gredo tako hitro, če se vam zdaj ne da, pustite, jutri je luna v ovnu in šele takrat bo pred vami energija, ki jo boste težko dosegli in ujeli.