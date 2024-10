Astrologinja Lenka: Uran prinaša nenadne in nepričakovane spremembe

Luna je danes v znamenju Bika, kar prinaša bolj miren in sproščen dan. Spodbuja nas, da uživamo v preprostih stvareh, lahko pa se tudi zgodi, da pretiravamo, še posebej pri hrani. Približno ob 16. uri pa se bo priporočljivo umakniti v tišino in najti notranji mir, saj bo Luna v konjunkciji z retrogradnim Uranom.

Uran prinaša nenadne in nepričakovane spremembe, ki lahko povzročijo stresne situacije, še posebej, če se odzivamo nervozno in preveč burno. Ker se to dogaja v fiksnem znamenju, so spremembe lahko zelo intenzivne in nas prisilijo v takojšnje ukrepanje, kar lahko privede do neprijetnih situacij, če nismo zbrani in mirni.

Vendar pa Uran hkrati prinaša tudi priložnosti za nove začetke. Morda nas bo spodbujal, da končno zberemo pogum za nekaj, česar smo se prej bali. Lahko dobimo navdih za takojšnje odločitve, na primer za novo selitev ali začetek novega projekta. Če smo pripravljeni na hitre spremembe, lahko Uran prinese veliko poguma in energije za novosti.

Po teh adrenalinskih trenutkih bo Luna potrebovala nekaj časa, da se umiri. Pri tem nam lahko pomaga Neptun, ki nas bo podpiral pri iskanju notranjega miru, zaupanju vase in vizualiziranju naših ciljev. Zvečer, ko bo Luna dosegla zadnjo stopinjo Bika, bo v trigonu s Plutonom, kar nam bo dalo moč, da še enkrat pregledamo svoje sposobnosti in se pripravimo na nove dosežke.

Danes je sobota, dan, ki je pod vplivom Saturna. Saturn je še vedno retrograden v znamenju Ribi, kar pomeni, da je zdaj čas za refleksijo in popravljanje preteklih situacij. Spodbuja nas, da se soočimo sami s seboj in razmislimo, kaj v življenju lahko izboljšamo na subtilen način. Namesto da se osredotočamo na zunanje cilje in pričakovanja drugih, se vprašajmo, kaj je resnično najboljše za nas in naše dobro počutje.