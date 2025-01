Astrologinja Lenka: Treba je spoštovati njegove potrebe po podpori, da naredimo korak naprej

Luna je v znamenju Dvojčkov, kjer potrebuje čim več znanja, z vzpostavljanjem različnih komunikacij in z »vmešavanjem« v vse, kar je včasih ne zadeva. A to je tista popestritev, kjer rad pokuka v vsak kotiček. Tukaj je njegova energija usmerjena neškodljivo, včasih naivno, ker se ne spušča preveč v globoko razmišljanje, kar ga kasneje pripelje do težav. Je pa zato najbolj vsestranski in spreten, ko gre za vsako ročno delo, nekaj, kar zahteva hitrost in vsestranskost.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes vstopi v kvadrat s Saturnom v Ribah. To lahko nekoliko ohladi čustva, človeka pripelje do čustvenih težav. Da bi nekdo začel razmišljati o nekih davnih in težkih časih, ki mu v Duši vedno vrnejo težo. Običajno ta aspekt v natalni karti aktivira tudi prehlad pri človeku in ali gre za pravi prehlad ali pa je človek zapadel v neke globoke strahove in si priklical določene obremenjujoče težave, je treba razmisliti. Karkoli že se bo zgodilo, mu bo dalo malo pavze, tudi za dve uri, da ne hiti ali da si mora narediti urnik, kar je najbolj pomembno, in ne le začeti veliko stvari, ne da bi jih dokončal.

Dodatno pa to pripomore k temu, da se oseba ne počuti povsem sproščeno, saj je njen dispozitor Merkur v Kozorogu in je le njej vse ostalo na prvem mestu, še najmanj pa zabava ali čustveni užitek. Tukaj je treba vse urediti in opraviti, šele nato razmišljati o počitku in zabavi.

Sekstil s Chironom mu bo dal vedeti, kaj mora storiti zase, da njegov neuspeh ni krivda vseh drugih, ampak on sam. Usmerjati ga, sprejeti nekatere stvari in vnesti drugačen pogled na vse ali pa uporabiti neke tehnike, ki mu bodo pomagale, da bo vse skupaj lažje razumel in mu odprl pot za nova poglavja v življenju.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, neposreden, počasi spravlja stvari v red, kolikor zna, predvsem pa je čas, tista ura, ki aktivira vse, kar se dogaja v našem življenju, okoli nas, v naravi in ​​na planetu Zemlja. Treba je spoštovati njegove potrebe po podpori, da naredimo korak naprej.