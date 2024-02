Astrologinja Lenka: To ni dan za nove začetke ali nakupe

Dan začnemo z Luno na koncu znamenja škorpijona. Kot da bi bilo treba še nekaj povedati, osvetliti, ker je v natančnem sekstilu z Merkurjem. In oba planeta sta na svojih zadnjih stopinjah. Ali je bila vsa resnica predstavljena in izrečena, ali je še bolj zakrita, vzklila in skrita v teh globinah. To so zelo globoke karmične navade, vzorci, ki zahtevajo čas in zavedanje, da se nekaj spremeni, in se bo, in to zelo hitro.

Okoli 8. ure Luna spremeni znamenje in preide v Strelca. To je ravno tisto pravo vzdušje, ki ga je čutiti čez dan. Da je več fokusa na pozitivnih stvareh, na veri, da bo vse bolje. Takoj je naredil sekstil s Plutonom in on je tisti, ki daje več moči, energije in čisti tisto, kar je nekje ostalo "umazano". Podpira te strelske spremembe na bolje, v nekaj modernejšega in v nekaj, kar bo koristilo marsikomu.

Zvečer bo tvoril kvadrat s Saturnom in vedno je pripravljen kaj kritizirati, iskati nekaj, kar ni v skladu z njegovimi tradicionalnimi vrednotami. Če se nekaj počne občasno, brez rutine, brez natančnosti ali če je še vedno v nekih nerealnih stanjih lebdenja, vedno vodi v stanje nezadovoljstva. A Luna je tu osredotočena na svoje oddaljene uvide, zato zagotovo ne bo dosegla niti njegovih čustev.

Merkur je danes prišel na zadnjo stopinjo znamenja kozoroga, tako da bi z odkritim pogovorom lahko še malo razčistili karmične odnose. Je pa to tista diploma, ki ne obljublja, da bodo vsi iskreni in pripravljeni na povsem odkrit dialog in da bodo zdaj povedali vse. Ni dan za nove začetke ali nakupe, saj se bo izkazalo, da ne bo najbolje, razen kakšne že rabljene ali stare starinske stvari.

Astrološka karta. FOTO: Das

Danes je nedelja, dan sonca, in je na kraljevi stopinji znamenja vodnarja. V osrčju znamenja, v osrčju je treba gledati tako na vsakega posameznika kot na vse človeštvo z istimi očmi, enakimi potrebami, brez njegove potrebe, da je samo on v vsem najboljši. Ja, je največja, najsvetlejša, tista, ki nam daje življenje, pa tudi tista, ki enako sije za vse ljudi na tem čudovitem planetu Zemlja. Ne deli, ne diskriminira in ne vsiljuje nikogar posebej.