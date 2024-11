Astrologinja Lenka: Ta konflikt lahko povzroči čustveno neravnovesje

Preden Luna zapusti znamenje Rib, se bo povezala s Plutonom v sekstilu, kar bo posamezniku prineslo moč, ki presega običajne omejitve in dvome o lastnih zmožnostih. Ta vpliv omogoča, da dosežemo več, kot bi si sicer mislili, da je mogoče. Okrog 9.30 ure Luna preide v znamenje Ovna, kar prinaša več dinamike, energije in hitrih odločitev. To je čas povečane aktivnosti, ko lahko čutimo potrebo po takojšnjem ukrepanju in sprejemanju odločitev brez dolgotrajnega premisleka.

Vendar takoj po prehodu v Ovna Luna naleti na kvadrat z Venero v Kozorogu, kar prinaša določene napetosti. Kozorogova Venera zahteva temeljitost, počasnost in stabilnost, medtem ko Lunina energija v Ovnu stremi k hitrim rešitvam. Ta konflikt lahko povzroči čustveno neravnovesje, saj težko uskladimo željo po hitrem delovanju s potrebo po stabilnosti in premišljenosti.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kasneje Luna oblikuje ugoden aspekt s Marsom v Levu, kar pomeni, da se dve ognjeni energiji združita, da sprožita močne sile za ustvarjanje in uresničevanje ciljev. Ta vpliv prinaša močno motivacijo, energijo in kreativnost, kar lahko navdihne tudi druge. Gre za obdobje, ko človek verjame vase in z odločnostjo dosega svoje cilje.

Na drugi strani pa Merkur v Škorpijonu oblikuje kvadrat z retrogradnim Saturnom v Ribah, kar lahko povzroči občutek nezadovoljstva in notranje blokade. Vpliv tega aspekta prinaša dvome, strahove in negotovost. Komunikacija je otežena, možne so napačne odločitve in povečana notranja napetost. Zato se danes priporoča previdnost pri pogovorih, še posebej s sorodniki ali bližnjimi, saj Merkur v Škorpijonu lahko uporabi ostre besede, ki bi lahko povzročile zamere ali odtujenost.

Danes je torek, dan, ki ga vodi Mars, trenutno v znamenju Leva. Ta položaj Marsu daje ponosno, močno in samozavestno energijo. Je ustvarjalen in osredotočen na doseganje ciljev, vendar lahko zaradi želje po prevladi in priznanju njegova tekmovalna narava privede do nepotrebnih konfliktov. Pomembno je, da se izognemo pretiranemu egoizmu in ohranjamo zdrav, spoštljiv odnos do drugih, ne glede na tekmovalne ambicije.