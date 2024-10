Astrologinja Lenka: Sonce vstopa v znamenje škorpijona

Luna še naprej ostaja v znamenju raka, kar prinaša občutek domačnosti in nežnosti. Ta vpliv nam pomaga pristopati k stvarem bolj občutljivo in zadovoljuje osnovno potrebo po varnosti, ki jo prinaša to znamenje.

Zjutraj je bila Luna podprta s Saturnom in Merkurjem, kar je ustvarilo močan vodni trigon. Ta energija je olajšala soočanje z izzivi in zahtevnimi situacijami. Pozno ponoči, ko Luna doseže konjunkcijo z Marsom, bomo bolj zavestno reagirali na dogodke, ki lahko preizkušajo naše notranje ravnovesje in v nas sprožijo ostre odzive.

Ob približno 00.15 pa je Sonce prešlo v znamenje Škorpijona. Ta energija je bistveno drugačna od tiste, ki jo je imelo v tehtnici. Škorpijon je znamenje globine, strasti in intenzivnosti. Povezan je s preobrazbami in soočanjem z najtežjimi življenjskimi izzivi. Ničesar se ne boji, njegova moč pa leži v sposobnosti, da se regenerira in "prerodi" po težkih preizkušnjah.

Vendar pa v teh globinah skrivamo tudi strahove – pred življenjem, smrtjo in soočenjem z našimi najbolj skritimi potrebami. Zdaj, ko Sonce prehaja skozi Škorpijona, je pravi čas, da se soočimo s temi notranjimi strahovi, travmami in dogodki, ki smo jih prej potiskali v ozadje. Pogumno poglejmo v te skrite kotičke naše duše.

Ko ozavestimo te teme, lahko iz znamenja Škorpijona izhajajo moči zdravljenja – tako za nas kot za druge. A da bi dosegli to moč, se moramo izogniti negativnim vidikom tega znamenja, kot so posesivnost, ljubosumje, zavist in maščevalnost. Ti občutki izvirajo iz strahu pred izgubo tistega, kar si želimo, in nas lahko privedejo do uničujočega vedenja. Namesto tega je najbolje usmeriti to energijo v pozitivne vidike, kot so ljubezen, bližina in razumevanje lastnih potreb.

Danes je sreda, dan Merkurja, ki se trenutno nahaja ob Soncu. To je odlična priložnost, da osvetlimo skrite in nejasne plati našega življenja. Moč besed lahko uporabimo za zdravljenje – bodisi preko pogovora bodisi z dejanji – in tako pomagamo sebi ter drugim.