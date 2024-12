Astrologinja Lenka: pripravite načrte za prihodnji teden

Danes Luna še vedno sije skozi znamenje strelca, prinaša optimizem, širino misli in notranji občutek, da je vse mogoče. Njena energija odpira vrata novim priložnostim, sprošča napetosti in navdihuje z idejami za prihodnost.

Jutranja povezava Lune in Merkurja je čudovit trenutek za komunikacijo, razumevanje in načrtovanje. Ta aspekt spodbuja jasnost misli, lahkotno izražanje in močnejšo intuicijo. Idealen je za sklepanja poslovnih dogovorov, pomembne pogovore ali celo za raziskovanje novih krajev in kultur. Za mnoge je to tudi trenutek navdiha, ko zmorejo razčistiti notranje dvome in si zastaviti nove cilje, morda celo organizirati potovanje ali drugačne dogodivščine.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Sekstil Lune z Venero

Pozneje dneva Luna tvori harmoničen sekstil z Venero v vodnarju, kar poudarja lepoto medosebnih odnosov, umetnost in družabne dejavnosti. Ta kombinacija prinaša prijetne občutke, čustveno harmonijo in globljo povezanost z drugimi. Venera v vodnarju spodbuja odprtost in inovativnost, kar lahko vodi do povezovanja z ljudmi prek skupnih interesov, morda celo prek sodobnih tehnologij ali družbenih omrežij. Luna to energijo podpira, kar pomeni, da je čas odličen za deljenje ljubezni, ustvarjalnosti in veselja.

Sončna energija v znamenju kozoroga

Kot nedelja, ki simbolično pripada Soncu, nosi v sebi duh ambicije in zavezanosti ciljem. Sonce v kozorogu poudarja prizadevnost, odgovornost in dolgotrajno vztrajnost. Ta vpliv nas uči, kako pomembno je graditi temelje postopoma, z jasno zastavljenimi koraki, in se ne bati trdega dela. Kozorogova energija morda zahteva nekaj žrtev, a ponuja trajnostne rezultate, ko se trud obrestuje.

Saturn v ribah – trenutek za introspekcijo

Saturn, ki je trenutno v znamenju rib, dodaja kanček negotovosti ali zmedenosti tistim, ki se soočajo z dolgoročnimi cilji. Lahko prinaša občutke, da so stvari prepočasne ali nejasne, a to je priložnost za introspekcijo. Včasih je treba stopiti korak nazaj, da premislimo o svojih željah in uskladimo čustvene potrebe z realnimi možnostmi. Ribja energija nas spodbuja, da najdemo notranji mir in se povežemo z lastno intuicijo.

Praktični nasveti za dan:

Izkoristite ugodno energijo za komunikacijo in načrtovanje, bodisi poslovnih zadev, potovanj ali osebnih projektov.

Uživajte v lepoti trenutka – bodite ustvarjalni, povežite se z drugimi in delite pozitivne misli.

Ne prehitevajte v ambicijah – Sonce v kozorogu spodbuja potrpežljivost in strateško razmišljanje.

Poiščite ravnovesje med čustvi in praktičnostjo – Saturn v ribah nas uči, da globoka introspekcija lahko vodi do trajnih rešitev.

Uživajte v energiji nedelje – sprostite se, naredite nekaj, kar vas napolni z notranjim mirom, in si pripravite načrte za prihodnji teden.

Naj bo današnji dan poln topline, ustvarjalnosti in jasnosti.