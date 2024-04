Astrologinja Lenka: Pride lahko do zavisti

Luna je v znamenju raka in je tukaj zelo občutljiva, še posebej, ko gre za družino. Zato je treba biti zelo previden, kaj komu reči ali kako kaj storiti, še posebej ko gre za bližnjo osebo.

Luna bo naredila kvadrat z Venero iz znamenja Ovna in tu je zelo hitra, nepremišljena in zelo netaktna, sicer bo s čim ranila dušo. Hitro lahko pride do konflikta z mamo, sestro, hčerko ali kom od bližnjih. Gre za povsem različne energije, pristope in poglede na določeno zadevo. Lahko se zgodi, da tudi človek sam ne bo povsem zadovoljen sam s sabo, da ni naredil tako ali drugače. In zdaj, ko je Merkur retrograden in ko je v istem znamenju kot Venera, ta sila v človeku sama hitro pride do svoje manifestacije, ko ni niti malo časa čakati, samo da se čim prej nekaj naredi, in kakšne bodo posledice kasneje, o tem se zdaj ne razmišlja. Če gre le za vmešavanje in nepotrebno svetovanje v partnerske odnose, je to zgodba zase. Ker tisti drugi ne bo niti slišal, kaj šele sprejel, da je nekaj koristno, ampak bo to naredil namenoma.

Zvečer, ko naredi trigon s Saturnom, se bo začutilo, da nekdo razume in podpira pri njenih aktivnostih. Možna je tudi podpora v samem domu ali v bolj izkušeni in starejši osebi, ki pove, kako kaj narediti ali dati nasvet. Mir bo prišel še kako prav, vsaj malo pred nočnim obdobjem, da bo človek bolj pomirjen. A ne gre le za vmešavanje v tuja stališča in življenja, ko se ne samo, da se vzdušje med njima zelo hitro pokvari, ampak bosta oba imela slab dan.

Danes je nedelja, dan sonca, ki točno ve, kaj hoče, polno svoje samozavesti, polno sebe in lastnega zadovoljstva, zaradi vsega, kar je doseglo in naredilo. To Sonce v znamenju ovna je premočno, zato lahko zelo hitro prizadene drugo osebo in s tem poudari, kako uspešna je in koliko lahko v življenju uspe sama. Ta krepitev sebe lahko zelo hitro povzroči zavist pri drugi osebi. Zato je treba pustiti drugim, da ocenijo, koliko je človek v resnici uspel v življenju, manj pa se hvaliti oziroma še bolje spodbujati in navduševati drugega človeka, da doseže svoj cilj.