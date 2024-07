Astrologinja Lenka: Pričakujte težave v prometu

Luna je v znamenju škorpijona, ki ima še vedno tiste travmatične napade in občutke. Veliko je teh strahov, ki ga v trenutku spomnijo na nekaj, kar v njem sproža še večje dvome in nadzor. In takšno razjedanje ga le vodi v neko lastno destruktivnost in še večja obsedena stanja. To nezaupanje zaradi njegovih notranjih strahov ga privede do tega, da sam vstopa v tako neprijetne situacije. In nihče ga ne more kaznovati, niti mu povzročiti toliko bolečine in jeze, razen človek sam. Čeprav je danes brez aspekta, gre v konjunkcijo z Uranom preko dispozitorja Marsa. To je precej stresna in napeta situacija, ki lahko človeka spravi v nemirno stanje. Čeprav je tu Luna na vrhuncu, lahko Uran pade v še večji šok. Po drugi strani pa mu odpira nova obzorja, nove spremembe in nove izkušnje.

Vendar pa je pomemben vidik, ki se dogaja danes, točna in pravilna konjunkcija med Marsom in Uranom. Mars je prišel v konjunkcijo z Uranom, aktivira se nekaj podobnega kot atomska bomba, nenadoma, hitro, nepričakovano. Ni lahka situacija, še posebej, ker sta na stopinji v horoskopu, ki je sama po sebi nevarna in prinaša najšibkejše stvari v vsem. Vse to je odvisno od tega, kako ima nekdo razloženo na svoji kartici. Nekomu bo s tem položajem prinesel najšibkejše, kar lahko, nekomu pa celo veliko sprostitev od raznih stvari, ki jih do sedaj ni znal početi. Najpomembneje je, da ničemur ne dodajate nervoze. V prometu je treba biti kar se da previden, brez visokih hitrosti in izsiljevanja.

Po svetu bo odmevalo še več strelnega orožja, potresov, prebujanja nekaterih vulkanov, težav v letalstvu in prometu. Temu se ni mogoče izogniti.

Danes je ponedeljek, lunin dan. Naj vso to negativno energijo nadomesti vse, kar človeku daje olajšanje, mir, tišino, to je čim več nežnosti, ljubezni, objemov in čim več vere vase in v druge.