Astrologinja Lenka: Pri nekaterih se lahko pojavi nepotreben strah

Luna je že v ribah, kjer bi nam morala ustvarjati nežnejše in lahkotnejše ozračje, a vstopa v konjunkcijo s Saturnom med 11. in 13. uro. Kadarkoli je v razmerju z njim, vedno povzroči neke strahove, travme, vračanje v neke stare ali težke čase. Kot da bi hotel opomniti dušo, da se mora spomniti nekih svojih prednikov, neke svoje mladosti, nečesa, kar je nekoč bilo, vzbuditi malo nostalgije in spomina na tisti čas. Pri nekaterih se lahko pojavi nepotreben strah, kaj bo jutri, ali se bo zgodilo to ali ono, a pravzaprav ni potrebe po enem ali drugem.

Najbolje je, da se v teh dveh urah ne ukvarjate preveč s temi skrbmi, če vas prevzamejo težke misli, poskusite iz tega stanja priti s kakšno drugo pozitivno mislijo.

Kajti Luna bo vstopila v sekstil s svojim dispozitorjem Jupitrom iz znamenja Bika, ki zna dvigniti razpoloženje in poiskati veliko dobrih idej za lepši dan. Načrtujte, kar bi radi, saj je Luna v Ribah zdaj zelo v fazi intuicije in vere, kar marsikaj omogoča.

Luna bo takrat naredila sekstil z Marsom v znamenju kozoroga, ki ima moč premakniti, kar koli želite. Ena lepa energija, ki dvigne spečo energijo te Lune, da se popravi in ​​naredi veliko. Ker Mars v tem znamenju energije ne pusti kar tako v prazno, mora biti nekaj koristi.

Merkur se je danes že tretjič v mesecu dni zaradi retrogradnosti vrnil v znamenje kozoroga in bo tam ostal do 5. februarja. Pravkar je prišel iz znamenja strelca, kjer je bil nagnjen k avanturističnemu življenju ali preprosto uživanju v svetu, kjer koli že je. In zdaj, v Kozorogu, kakšne obveznosti in poslovni uspehi nas čaka ta mesec, saj je tukaj treba poznati red, resnost, poslovnost in vztrajnost v povedanem. Tukaj je vse hladno, od besed, z veliko odgovornostjo do sebe in drugih.

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju kozoroga. Čeprav je dan za počitek, ne verjamem, da se bo ta njegova pozicija strinjala s tem, saj je za to znamenje delo še vedno najpomembnejša stvar v življenju. Kaj mu koristijo počitnice, če ga skrbi, da nima dovolj hrane, da nima dovolj za osnovne stroške ali da zaman izgublja čas.