Mychy: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Bodite pripravljeni, saj bodo zdaj aktivirani vsi strahovi, ki jih boste doživeli skozi projekcije drugih. Zato si vzemite čas za umik in notranji vpogled. Pomembno je vedeti, da sicer ne nadzorujemo sveta, a imamo moč, da prevzamemo odgovornost nad svojimi občutki, odzivi in zaznavami ter sprejemamo odločitve o tem, kako živeti. Katera področja postajajo za nas obremenjujoča?

Zaupajte poti k spremembam in prebujenju. To je tudi čas navdiha, ko je vse mogoče. Zazrite se vase in prisluhnite svojim resničnim željam. Ne pozabite, da vaša odločitev šteje, to je vaš privilegij. Spremembe so na obzorju, a hkrati je zdaj čas za navdih in prebujenje. Sprejmite energijo, ki teče skozi vas, zaupajte, da vas vesolje vodi k višjim ciljem. To je čas, ko je vse mogoče, čas, da živite svoje resnično življenje, sledite svoji poti, močni in prebujeni.

Poskrbite zase, za svoje odnose in okolje, ki vas podpira, prepustite se procesu rasti. Sočutje naj postane vaš ključ do uspeha, naj postane del vašega vsakodnevnega delovanja. Izkoristite ta čas za zapisovanje svojih misli, uvidov in sanj, bodite odprti za prebujenje zavesti, ki vodi v osebno razodetje. Zdaj globalno sprejemamo močne odločitve o tem, kako bomo živeli. Četudi sprašujete druge za mnenje, se morate a koncu odločiti po svoje, to je vaša odgovornost.

Samo tako se vas bo lahko dotaknila božanska iskra in prebudila potencial vaše duše, ki nakazuje obdobje navdiha. Zdaj se otresate starih, nekoristnih vzorcev in iluzij, le to, kar je resnično, ostaja. Ko vas bodo razsvetlili novi vpogledi in boste občutili energijo, ki teče skozi vas, vas bo vesolje vodilo k višjim ciljem.