Astrologinja Lenka: Previdno, da ne eksplodirajo čustva

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Tehtnice in dan je začela na stopinji, kjer se bo čez dan predvsem vse vrtelo okoli partnerskih in čustvenih situacij. Ali ji bo uspelo ohraniti tisto prijetno in harmonično vzdušje, ki si ga v tem znamenju vedno želi, ali pa jo bo njena dispozitorka Venera popeljala v nekaj manj prijetnih dogodkov. Ker čustva tukaj hitro eksplodirajo, hitro opazijo tisto, kar pri tehtnicah zagotovo ne bi, kar vodi v nadzor in posesivnost.

Šele kasneje bo naredila sekstil z Marsom in to je lep projekt za sodelovanje. Okoli samega dela je načrtovano karkoli, ampak tukaj je poudarek bolj na nekaterih stvareh, povezanih s potovanjem, odhodom ali delom izven svojega kraja. Ker Mars nima potrpljenja, da bi se osredotočal na malenkosti, zanj le tisto, kar je čim bolj oddaljeno in zanimivo.

To dodatno podpira Sonce, ki je v znamenju Strelca. Obračanje v daljavo, obračanje v daljše pokrajine, tisto, kar je doma, ob hiši, v bližini, mu ne daje navdiha in ustvarjanja, da bi ostal tukaj. Njegova vizija in načrt sta potovati čim dlje in čim dlje, oditi, leteti, karkoli že je.

Merkur, planet razuma in misli počasi, a vztrajno prehaja v trigon z Rx Jupitrom iz znamenja Bika. Kakšne načrte in dogovore je mogoče narediti tukaj, pa da so lahko trajni in trajajo v času? Gre za dolgoročne projekte, kjer nastajajo ideje in zasnove za projekte, ki so veliki in zahtevajo čas in vztrajnost. In Merkur tukaj zagotovo zmore vse. Pomembno je doseči karierne uspehe in čim bolj trdo delati. Misli so ambiciozne in usmerjene v doseganje čim več na vseh področjih.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je retrograden le še eno stopinjo, ko se bo obrnil direktno. Še vedno pripravlja svoje ideje in vizije, ki jih bo razkril ali celo uresničil, ko bo šel v direktno smer. In do takrat mu zaupajmo, on je naše tretje oko, ki z zaprtimi očmi vidi vse, kar je najlepše in najboljše, če se tega držimo, ne bomo nikoli naredili napake.