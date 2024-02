Astrologinja Lenka: Prepustite se domišljiji in sanjam

S prestopom v to znamenje jo je Pluton kot eden od gostiteljev takoj pričakal s kvadratom, da ji pokaže, da te poti, na katero je stopila, ni lahko prehoditi.

In ni lahko duši, ki se spominja vseh težkih situacij, ki jih je preživela, vsega, kar je morala prestati ona in celoten njen rod.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Prebudijo se strahovi, prebudi se previdnost, prebudi se občutek izdanosti, občutek zapuščenosti. In ob tem se pojavijo najgloblji podzavestni vzgibi, ki jih ima vsak od nas in s tem neizogibno ljubosumje, maščevalnost in sovraštvo.

Vse to se pojavi v duši, ki se s tem obremenjuje in ji to pokvari dan. Postane celo nasprotje tega, kar v resnici je. Občutek ima, da so vsi proti njej, a vse to je le globoko v njeni duši, ki stoji na mestu in ni prečiščena. V takih situacijah je potrebno vnesti več svetlobe, nežnosti, ljubezni, topline ...

Takrat gre Luna v trigon s Saturnom. Neka starejša oseba jo bo malce pomirila, ji svetovala, da nekatere stvari morajo tako iti, saj jo takoj čaka opozicija z Jupitrom in le on zna pretiravati in povleči osebo v še težjo situacijo.

FOTO: Lenka Stanić

Čustva lahko spodbudijo, da še več ljudi išče lastno pravico. In to bo v tem trenutku težko doseči.

Merkur v kozorogu je v sekstilu z Neptunom, ki je v njegovem domu in odpira veliko sanj in vizij. In ta Merkur v kozorogu, ki obožuje vse, kar je mogoče ustvariti le z rokami, se mora le prepustiti in verjeti, da res zmore marsikaj, kar se mu poraja v mislih, da vidi nekaj, kar se je nekoč zdelo neresnično, zdaj pa že doseženo.

Treba se je prepustiti domišljiji, prepustiti sanjam, ki te vodijo, saj so tukaj uresničljive. Naredite načrt za dolgo potovanje ali se odpravite nanj.

Danes je petek, Venerin dan, ki je v kozorogu. Najzvestejši, najbolj dosleden, najbolj vztrajen, najbolje ve, kako zdržati in počakati ljubljeno osebo.

No, včasih ji čas mine v čakanju, a v tem znamenju je najbolj zvesta ljubica. Potrpežljivo čaka, saj ve, da bosta k njej prišla prava ljubezen in pravi človek...