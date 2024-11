Astrologinja Lenka: Pred nami polna luna v znamenju bika

Luna je že od jutra v znamenju bika, kar ustvarja stabilno in trajno vzdušje. Prvi pomembni vpliv prihaja od Saturna, ki je tik pred prehodom v direktno gibanje. To je čas za pridobivanje modrosti in soočenje z nerazrešenimi čustvi, da bi jih lahko pozneje, če je le mogoče, zaključili in pustili za seboj.

Okoli 15:20 se Saturn začne obračati in usmerja pozornost k prihodnosti, hkrati pa opušča preteklost – takšno, kakršno smo si ustvarili in kolikor smo jo zmogli popraviti. Nekaj dni bo na istem mestu, globoko razmišljujoč, še posebej na simboličnem "12. mestu", ki je povezano z Neptunom in največjo duhovno globino. Tu Saturn pusti svoj pečat, kar vpliva na našo usmeritev – pozitivno ali negativno – odvisno od naših osebnih astroloških položajev.

Karkoli se dogaja, zahteva, da ga sprejmemo. Danes zvečer, okoli 22:30, nastopi polna Luna v znamenju bika. Bik, ki ljubi stabilnost in se težko prilagaja spremembam, je zdaj pripravljen na preobrazbo. Duša si želi svobode za vsako ceno, znebiti se bremen in omejitev, ne da bi se obremenjevala s ceno, ki jo bo morala plačati. Ta svoboda pomeni prelom s preteklostjo in zavračanje starih načinov življenja, ki ne služijo več.

Dispozitorka te polne Lune je Venera, ki vlada tudi današnjemu petku. Venera je bolj naklonjena potrpežljivosti in razmisleku. Namesto da bi hitela k spremembam, raje pretehta, kaj ji je dragoceno – bodisi materialno, finančno ali nekaj, kar je dolgo ustvarjala. Ta notranji razkol med željo po spremembi in potrebo po stabilnosti ni preprost.

Na drugi strani je Uran, ki je znan po tem, da ruši vse pred seboj, kadar se odloči za spremembo. Uran ne upošteva posledic – odnosi, ki so na robu razpada, bodo morda brez pomislekov razpadli. Duša si želi osvoboditve in globokega, osvežujočega diha, ki bo napolnil vsako celico telesa.