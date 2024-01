Astrologinja Lenka: Povežimo se z domom in družino

Trigonski aspekt s Saturnom še dodatno potrjuje njegovo stališče, da je tradicija zelo pomembna, tista, ki si jo želi vsak človek, to sta dom in družina. Tista povezanost, tisti občutek, da smo vsi tukaj zbrani in da imamo skupne cilje, ki jih povezuje ena nezlomljiva nit, veliko pomeni.

Luna je v sekstilu z Jupitrom in imamo občutek, da moramo kupiti še nekaj za dom, za svoje najdražje, da povečamo zaloge, ki jih potrebujemo. Tudi razmišljati o tem, kako povečati svoj življenjski prostor. Kako najbližjim omogočiti najboljše pogoje in najprestižnejšo izobrazbo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Šele zvečer bo naredila opozicijo z Merkurjem. No, nekako logično je, da se vedno najde kdo, ki ni povsem zadovoljen z vsem, kar nudimo, ponujamo, dajemo.

Nekdo bi želel več, ker misli, da si zaradi svojega položaja to zasluži. A večji problem je, če nekdo čuti krivdo v sebi. Komu je ponudil več pomoči, bližine, objemov, se počuti zavrnjenega in neljubljenega? No, to je treba prilagoditi in popraviti pri sebi.

In Venera, planet ljubezni, harmonije vseh odnosov, ki jih ustvarjamo v življenju, ob 09:51 zapusti avanturistično in svetovljansko znamenje strelca in preide v znamenje kozoroga.

V tem znamenju bo ostala do 16. februarja. Potreba tega znamenja je, da mora biti resen, delaven, zvest in potrpežljiv. Nič se ne zgodi tako hitro in takoj. In vse je odvisno od človeka samega, koliko je pripravljen sprejeti odgovornost za vse, kar predstavlja Venera. Je pripravljen na to, da ima včasih težave, da ne gre vse po načrtih, da je morda treba kdaj odnehati, včasih pa potrpeti in vztrajati, dokler ni pravi trenutek. Če ji to uspe, bo na koncu dobila veliko več, kot si je želela s svojimi pridobljenimi izkušnjami, s svojo modrostjo.

Vse težave, s katerimi se sooča, jo bodo okrepile in obogatile v Duši. Skozi čas bo, tudi z določenimi odrekanji, postajala močnejša, mlajša in srečnejša. Čas je tu na strani osebe.

Danes je torek, Marsov dan v znamenju kozoroga, ki se mu pridružuje Venera. Upam, da ne bo merjenja moči in vzdržljivosti na delovnih mestih, ker Venera, torej ženske, smo pozabile na svoj osnovni pomen ženskosti in prevzemamo primat nad vsem.

Verjetno Venera ne bo mogla priti v naročje Marsa, ker ženske, ki so močnejše od njega, zanj tukaj niso tako pomembne.