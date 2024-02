Astrologinja Lenka: Pazite se tveganja

Luna je v Tehtnici, vendar je že od jutra v kvadratu z Merkurjem in Soncem, kar prinaša zmedo. Tukaj se vsak odloča po svoje in gre svojo pot, nezavedno pa ne razume, kaj si želi druga stran.

V popoldanskih urah bo Luna prešla v trigon z Marsom, kar nam prinaša dobro energijo. Naredili bomo nekaj dobrega, imeli več energije za nove načrte in hitreje bomo sprejemali odločitve.

Zvečer bo Luna v trigonu s svojo dispozitorko Venero, kar prinaša harmonijo, izpopolnjenost, notranje zadovoljstvo in pozornost.

Po drugi strani pa bo Mars iz Vodnarja, ki je pripravljen na vse vrste ekshibicionizma in tveganja, naredi kvadrat z Jupitrom. Pri ljudeh se bo pojavila potreba, da bi povzročali afere in ekscese ter iskali nove izzive. Pretiraval bi v vsem, tudi v trošenju denarja za neumnosti, igro na srečo ...

Iskal bo tudi čustvene in spolne potrditve. Hodil bo od ene osebe do druge in bil nezadovoljen, ker ne bo našel tistega, kar išče. V resnici pa išči sebe in ne druge.