Astrologinja Lenka opozarja: Danes se pazite, potrebna je velika previdnost

Ob samem svitu je Luna v znamenju dvojčkov in takoj v kvadratu z Neptunom iz znamenja rib. Ta radovedna in sproščena energija se takoj spremeni in človek to občuti skozi težave pri vstajanju, zasanjanosti, zaspanosti, občutku lebdenja in negotovosti. Negotovost vase, v to, kar počne, človek ne ve, na katero stran te dvojnosti naj gre.

Zatem je v opoziciji z rx Merkurjem. Kaj je tisto, zaradi česar sta obe strani nezadovoljivi? Do dogovora ni prišlo, tistih koristnih nasvetov se ni upoštevalo. Ni se jih upoštevalo, ker je Merkur tukaj v fazi leta, ko ni pripravljen narediti nekaj konkretnega in praktičnega. In Luna ga je prišla obiskat, pa ga ni, ne zanima ga, kaj čuti, kako je, obremenjena je z oddaljenimi pogledi v prihodnost, s primesmi nekega davnega spomina in časa. No, razum in miselni del sta popolnoma neusklajena s čustvi in ​​tu se poraja to nezadovoljstvo v človeku samem.

Po 16. uri se Luna počasi odpravlja v svoj dom, v znamenje raka, da se pripravi na polno luno, da nam da še nekaj priložnosti za izpolnitev, preden doseže svoj vrhunec. Zgodilo se bo malo po polnoči, 27. decembra v zgodnjih nočnih urah ob 1.34.

V tem znamenju ustvarja vzdušje, v katerem se vsi počutimo najbolje, tukaj je dom, tukaj je Duša, ki se nesebično razdaja vsem, ki so nam blizu in so naši.

In rx Merkur spet v kvadratu z Neptunom, zdaj je retrograden, ob prvem srečanju pa je bil Neptun retrograden. Kaj se bo še dodatno pojavilo v človeku, da bi resnico popačil na drugačen način, popačil besedo, ne povedal tako, kot je bilo. Šele zdaj prihaja do svojih še večjih prevar, laži in strahov, ki jo silijo v skrivanje in v to, da se nič ne razkrije in ne izve.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju strelca in v položaju izven meja. Ko je v tem položaju, lahko povzroči veliko neprijetnih situacij, od različnih težkih situacij, povezanih z raznimi prepiri, zaostrenimi vojnami na določenih delih planeta, do nepotrpežljivosti do tistih, ki so zaradi nečesa nekaj izgubili. Nerodnost v samem domu, ki lahko povzroči težave z ognjem, s kakršnim koli požarom. Zato je potrebna velika previdnost in še večji mir in tišina, saj so tu reakcije običajno nenadzorovane in z velikimi posledicami.