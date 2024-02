Astrologinja Lenka: Odpustimo sebi, drugim, da se ne umaknemo in ne vrnemo nazaj

Luna je še vedno v znamenju raka in je od jutra v trigonu z Neptunom. Vode, ki nam prinašajo notranji mir, potrebo po sprostitvi, po osamljenosti, meditaciji ali preprosto po tem, da se prepustimo sanjarjenju. Domišljija, vizualizacija ali načrti, ki čez dan privedejo do uresničitve, le če si to iz Duše iskreno želimo.

Okrog 14.40 Luna zapusti znamenje raka, kjer so bila čustva na prvem mestu, in preide v ognjeno znamenje leva. Lev sam po sebi je znamenje, ki sebe postavlja na prvo mesto in prav zaradi tega lahko pride do določenih težav. Želi se postaviti zase, težko se izogne ​​določenim težavam ali določenim ljudem.

Vsaka opozicija zahteva srečanje iz oči v oči, pa naj bo s samim seboj v ogledalu ali s kom drugim. To je izpit, ki ga opravimo sami pred seboj in šele nato pred drugimi. Kako to doživeti in se ne bati sebe ali koga drugega. Kajti Pluton je tisti, ki zna pokazati, kaj je globoko v nas, česar se sramujemo, česa nas je strah, nosimo neke žige in stigme, o katerih je težko govoriti. Morda je zdaj trenutek, da nekaj odpustimo, spremenimo, spremenimo. Odpustimo sebi, drugim, da se ne umaknemo in ne vrnemo nazaj. Strahovi so tisti, ki človeka najbolj blokirajo in ga spravijo v stanje anestezije. In vsako odpovedovanje načrtovanemu bo povzročilo le dodatne težave oziroma občutek, da se ne splača. In tej luni v levu veliko pomeni.

Danes je sreda, Merkurjev dan in je v znamenju vodnarja. Samo še dva dni in tako hitro je minil skozi to znamenje, ki je sejalo razne domiselne, izvirne ideje in načrte. Koliko je komu uspelo ujeti od takrat do naslednjega leta, prinesti zametke novosti oziroma vsega tistega, kar se bo razvijalo skozi vse leto, a na najbolj sodoben in moderen način. To so različne ideje, ki se šele morajo pojaviti in omogočajo človeku, da spremeni marsikatere svoje misli ali prepričanja, ki jih je imel do zdaj. Ker tukaj ne moreš ostati na istem kodeksu, na starih navadah in starem razmišljanju, Vodnar to zavrača in ponuja nove poglede in nove ideje. Zato jih sprejmimo, čim prej, tem bolje za vse, s tem tako in tako že živimo.