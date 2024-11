Astrologinja Lenka: Neptunov vpliv lahko prinese zmedenost in razočaranje

Trenutni astrološki tranziti prinašajo dinamične energije, saj Luna v vodnarju odpira prostor za prihajajoči tranzit Plutona. Vodnar je znamenje, ki poudarja izvirnost, ekscentričnost in težnjo k resnici. V tem obdobju se spodbuja povezovanje z enako mislečimi ljudmi, ki delijo skupna načela, a jih izražajo na edinstven način. To je čas za združevanje idej in energije v skupnosti, kjer vsak posameznik ohranja svojo avtonomnost.

Kljub temu ta energija ne bo povsem gladka. Takoj po vstopu Lune v vodnarja se bo oblikovala opozicija z Marsom, ki se trenutno nahaja v levu. Ta aspekt lahko prinese nesoglasja med egoističnimi težnjami in načeli altruizma. Na eni strani imamo energijo, usmerjeno k sebi, na drugi pa usmerjenost k pomoči skupnosti. Mars v levu bo poudaril ego in potrebo po samoizražanju, kar lahko vodi do konfliktov z drugimi, ki imajo bolj humanitarne cilje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Vendar situacijo omili Merkur v strelcu, ki prinaša hitro razmišljanje, optimizem in sposobnost, da se človek izvije iz težav. Komunikacija, spontani pogovori ali celo izlet lahko povrnejo dobro voljo. Strelec je znamenje, ki vedno išče širšo sliko in smisel, zato bo Merkur pomagal premagati trenutne nesporazume in ponovno vzpostaviti pozitivno naravnanost.

Poleg tega je danes petek, Venerin dan, in Venera se bliža koncu svojega potovanja skozi strelca. Ta planet ljubezni in užitkov še uživa v avanturističnem duhu strelca, a prihajajoči kvadrat z Neptunom prinaša tveganje nerealnih pričakovanj. Ta aspekt lahko povzroči idealizacijo ljubezenskih in finančnih situacij, saj nas vleče v svet iluzij in idealov, ki so daleč od resničnosti.

Neptunov vpliv lahko prinese zmedenost in razočaranje, še posebej če se oseba preveč prepušča fantazijam, ki nimajo prave podlage. Zato je ta konec tedna priporočljivo, da se izognemo večjim finančnim odločitvam in novim romantičnim odnosom, saj je povečana možnost prevar in napačnih predstav. Namesto tega je ta čas idealen za meditacijo, umetniško izražanje ali preprosto počitek, kar lahko pomaga ublažiti vpliv Neptunovih zavajajočih energij.

Astrološki vplivi tega vikenda torej nakazujejo potrebo po previdnosti, a hkrati priložnost za poglobitev vase in iskanje notranje jasnosti, preden se podamo v nove izzive.