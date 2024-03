Astrologinja Lenka: Ne ukrepajte zdaj in takoj, ker boste kasneje obžalovali

Luna je v znamenju strelca, leti in ustvarja vzdušje, da je vse mogoče, da je vse le v veri človeka. Je pa tu Saturn, ki jo bo malo spotaknil, da ne bo zletela predaleč v tiste daljave, da se bo ustavila, pristala in na vse skupaj pogledala bolj realno in objektivno. Čeprav je že na svoji poti, kjer se nekdo težko otrese čustev, ki jih že ima, pa se včasih v človeku poraja vprašanje, ali ima drugi res pravico. Za trenutek se ustavi, toda v njej je toliko ognja in toliko energije, ki jo podpira Mars, da v trenutku pozabi na vse ovire, ki ji stojijo na poti. Energija, ki je tako prisotna in človeka vleče, da lahko poleti še višje, drugače, še višje in ne razmišlja, zakaj ga je nekdo poskušal ustaviti v njegovem visokem letu. Ideje, ki prihajajo, so velike, odprte in če ostane pri svojih občutkih, jih zlahka uresniči.

In Venera iz znamenja Vodnarja, ki jo je odnesla svoboda, da lahko počne vse, nenadoma naleti na svojega gospodarja in gostitelja Urana, ki jo skuša spodbuditi k še večjim norčijam, svobodi, raznolikosti. Kot da ji daje moč občutka, da zdaj zmore vse tisto, za kar si prej ni upala oz. zbrala poguma. Daje ji veter v hrbet, da lahko prekine vse in vsakogar, kljubuje, hitro konča zvezo, brez besed, brez pojasnila in brez trohice občutka, kako se počuti. Notranja želja po nekih nenavadnih ali čudaških potrebah, ki so popolnoma drugačne od vsega, kar je počela do sedaj. Da se obleče mimo vseh pravil, da na lase nanese nekaj barv in pramenov, naredi nekaj povsem nenavadnega, celo preseneti samo sebe. Narediti kakšne ekshibicionistične poteze, zaleteti v afero, samo zato, da bi nekaj spremenila.

Astrološka karta.

Vendar je najbolje, da se v takšnih situacijah ne odločite prenagljeno, ne ukrepajte zdaj in takoj, ker boste kasneje obžalovali svojo nepremišljenost. Počakajte nekaj dni, nikoli ni prepozno za nove spremembe in nove odločitve.

Danes je nedelja, dan sonca, ki še naprej osvetljuje vse naše podzavesti in pozabljene travme, vse tisto, kar smo nekoč zavračali, misleč, da ni naše. In je in zdaj je trenutek, da se tega zaveš in sprejmeš. To je tudi čas odpiranja empatije in sočutja do drugih, odpiranja vaših umetniških talentov, ki čakajo skriti. Lahko pa pri nekom povzroči tudi občutek osamljenosti in nesprejetosti, kar ga prehitro pripelje v te težke in odvisne situacije.