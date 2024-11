Astrologinja Lenka: Ne izgubimo stika z realnostjo

Luna je danes v znamenju strelca, kar nas navdaja s pozitivno energijo in vibracijami, ki nas spodbujajo, da počnemo stvari, ki nas osrečujejo in navdihujejo za še boljše. Vendar jo že zjutraj pričaka retrogradni Saturn v znamenju rib, ki jo opozori na nekatere vsakdanje skrbi in nas opomni, naj ne izgubimo stika z realnostjo. Srečanje Lune in Saturna pogosto prinese občutke zadržanosti, sence dvoma in negotovosti, ki lahko upočasnijo naš optimizem in v nekaterih povzročijo strah ali negotovost – čeprav le za kratek čas.

Obenem pa Sonce tvori trigon s Saturnom, kar prinaša občutek stabilnosti in dolgoročne usmerjenosti. Ta aspekt nam pomaga, da ostanemo potrpežljivi in modri pri doseganju ciljev, tudi če se občasno pojavijo dvomi ali pomisleki.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Proti večeru bo Luna oblikovala opozicijo z retrogradnim Jupitrom, kar lahko sproži občutek, da smo nenadoma sposobni storiti vse – morda nas zamika, da bi začeli nekaj velikega ali kupili nekaj, za kar nimamo sredstev. Jupiter ustvarja priložnost za tovrstno pretiravanje, kar Luna v strelcu še povečuje. Tu se odpira vprašanje: ali je vredno in smiselno pretiravati? Strelec rad vidi širšo sliko in bi zlahka pretiraval, vendar gre v tem primeru bolj za iskanje vrednosti kot zgolj za materialno ceno. Pri tej opoziciji se pogosto preceni lastna čustva ali pa jih oseba kompenzira z impulzivnimi dejanji.

Poseben poudarek danes ima Mars, planet energije, odločnosti, moči in poguma, ki prehaja v znamenje leva, kjer bo ostal vse do 17. junija 2025. Marsu energija leva ustreza, saj mu omogoča, da izrazi svojo odločnost in samozavest. Njegova želja je biti prvi, voditi in izstopati na vseh področjih, pri čemer ne sprejema kompromisov in je poln ustvarjalnosti ter poguma. Marsov prehod v leva prinaša tudi spodbudo in navdih, ki lahko druge motivirata za večje dosežke.

Mars pa se bo 7. decembra obrnil retrogradno in bo v tem stanju ostal do 24. februarja 2025. V tem obdobju se bo vrnil v znamenje raka (od 7. januarja do 18. aprila), nato pa se bo 2. maja dokončno vrnil v leva. Retrogradni Mars deluje skrivnostno, lahko prinaša več napetosti, neiskrenosti in notranjih konfliktov, ki vplivajo ne le na posameznika, temveč tudi na odnose z bližnjimi. Obdobje bo zahtevalo previdnost, saj retrogradni Mars lahko prinaša tveganja, kot so nepremišljena dejanja, hitra vožnja, težnje po nezdravih navadah, vnetja, zlomi in zdravstvene težave. Potrebna bo še posebno mirna in premišljena drža.

Po skoraj sedmih mesecih bo Mars 17. junija zapustil leva.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in Luna v znamenju strelca nas že s svojo prisotnostjo v tem navdihujočem in optimističnem znamenju lahko podpre v trenutkih dvoma, nas dvigne in vlije novo vero vase, da bo vse v redu.