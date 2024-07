Astrologinja Lenka: Najbolje je, da se osredotočite nase, da veste, kdo ste in kaj hočete

Luna je prešla v znamenje leva, Sonce pa v znamenje raka. Tu sta zamenjala mesti, kar bi pomenilo, da sta se lahko zelo dobro razumela v vsem. In ali bo res tako, saj tudi recepcija ne mora biti vedno najboljša, saj se tukaj Luna počuti »močnejšo«, se pravi, da bi imel ženski svet večjo prevlado nad moškim. Rada bi bile v središču pozornosti, da se vse vrti okoli njih in da se jim posveča pozornost.

A Pluton je prav tam, nasproti nje iz znamenja vodnarja, in malo ustavi vse njene želje in volje. To ni ne lahek trenutek, ne prijeten, saj v človeku povzroči nekakšno maščevalnost, jezo, bes, ljubosumje. In v resnici je najbolje, če človek ne gleda na to, kdo in kaj je, ampak se osredotoči nase, da ve, kdo je in kaj hoče. Brez kritiziranja, omalovaževanja, zavisti ali pritoževanja. Ker se pri njem vedno ustvari neka ovira, potem pa bi človek to osebo vrgel iz svojega življenja. In koga bi vrgli ven, del svojega vedenja?

Šele v poznih večernih urah se bo srečala z Merkurjem, torej s svojim razumom. Bodo potem razumeli vsa sporočila, ki jih nosi? Pohvaliti druge, poslati lepo in prijetno besedo, da so vsi enaki kot on in da je z vsemi enak. Iskrenost in resnica sta največja dobrotnika in Lev in Sonce si želita prav to, da osvetlita vsako skrivnost, vsako napačno dejanje ali slabo besedo.

Vodi jih dispozitor Sonce v znamenje raka, ker so čustva in emocije, vse naj teče počasi nežno.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v raku. Nahaja se v središču samega znamenja, na stopinji eksaltacije Jupitra, zato je zelo močno mesto. Stopinja, ki ponuja najboljše od vsega, da se izkažeš skozi delo, kariero, dosežeš največje uspehe, priznanja, materialne in finančne koristi. Naj vse izhaja iz velike vere vase, iz vizije in cilja, ki ga imate. Da si to res sam zaslužiš in s ponosom uživaš.

Ta dva dneva ga Luna vzame v svoj dom v znamenju leva, tako da se bo del leva čutil v vseh nas. Potreba po dokazovanju in izstopanju, a tudi velika prijaznost in velikodušnost.