Astrologinja Lenka: Naj bo ta dan v znamenju lepote, ljubezni, zabave, pa tudi pretiravanja ...

Kakšen fenomenalen dan, toliko lepote, da jo je treba izkoristiti na najboljši možen način, in ne dovoliti, da mine mimo nas, ne da bi jo sploh opazili.

Luna je še vedno v znamenju Vodnarja, kar ustvarja vzdušje za drzno vstopanje v vse, kar je novo, hitro, nepričakovano, včasih tudi tvegano. Najboljša ali najslabša stvar pri tem znamenju, odvisno od tega, kako je postavljena v natalni karti, je potreba po tveganjih. Prav ta adrenalin človeka potegne v ta hiter način pridobivanja v vseh področjih. Nekaterim to uspe in prinaša hitre in uspešne rezultate, včasih pa lahko ljudje pridejo tudi do velikih izgub.

Vendar pa je danes čudovit dan na nebu. Luna je v trigonu z Jupitrom v znamenju Dvojčkov. To je tisti občutek, ko oseba reče: "Zmorem vse, zame ne obstajajo ovire," pa naj gre za pridobivanje denarja, podajanje v kakšen velik, glamurozen nakup, kot so hiše ali nepremičnine. Prav tako se lahko podate v daljne kraje, na najdaljša potovanja, ki prinašajo le vznemirljive in razburljive dogodivščine in avanture. A to so Dvojčki, zato se človek ne more ustaviti pri eni sami stvari; hkrati ga zanima veliko različnih stvari. In tu se včasih pojavi problem, kako vse to povezati in pripeljati do zaključka.

Ko je Luna v trigonu z Venero iz znamenja Tehtnice, pa pride do izraza vsa lepota, ki si jo človek želi. Venera v svojem domu, v Tehtnici, zna in zmore pokazati vso lepoto, ki jo ima in lahko ponudi. Gre za prefinjen okus za vso modo, kozmetiko, umetnost v vseh njenih oblikah, za harmonijo, ki jo ustvarja med ljudmi, ter diplomatske in harmonične odnose z vsemi.

Astrološka karta.

Med 18. in 20. uro bo Luna uspela povezati to lepoto med obema benefikoma, Jupitrom in Venero. Kakšna sreča in uspeh, kar se redko zgodi na nebu, zdaj pa aktivira najboljše planete, ki lahko osrečijo človeka na mnogih področjih. Od čustvenih in ljubezenskih zadev, do tistih, ki se odločijo začeti skupno življenje – poroko, ali tistih, ki si lahko privoščijo najboljšo izobrazbo ali najdaljše potovanje. Prinaša radost, srečo, ljubezen, obilje ali celo izobilje, lahko pa vas osvobodi tudi nekaterih težkih stvari. Kar zadeva finance, tu ne bo težav, saj bo denarja dovolj ali pa se bo nekdo sam ponudil.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju Device. Pomembno je, da se noben od pomembnih ljudi ne vmešava z opazkami, da je nekaj predrago, da je bilo porabljeno preveč denarja ali da gre za prestižno potovanje. Devica bi namreč želela zmanjšati, skrčiti, prihraniti in vse omejiti na najmanjše možno. Naj bo ta dan v znamenju lepote, ljubezni, zabave, pa tudi pretiravanja v vsem, kar bo človeka osrečilo. Vsaj za en dan.