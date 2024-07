Astrologinja Lenka: Na kakšen način se bo vse končalo, je odvisno od človeka samega

Luna je že v znamenju kozoroga in okoli 12:17 nastopi polna luna. To je druga polna luna v tem znamenju. A danes je za razliko od prve, ki je bila na začetni stopnji, ta na zadnji, torej 29. stopnji. Katere družinske in tradicionalne stvari je treba v tem obdobju dokončati in narediti prostor ne le čustveno, ampak tudi fizično? Tako Luna kot Sonce sta v čudovitem aspektu z Neptunom, ki daje največje intuitivne, jasnovidne in svetlejše ideje. Veliki talenti in kreacije, ki se skrivajo globoko v sebi, le da bi jih ozavestili. Ker je ta najbolj čustvena kombinacija Lune in Neptuna tako nežna, tanka in občutljiva na vse možne tresljaje.

Ta polna Luna je podprta tudi z Uranom, tako da daje velike možnosti, da se človek znebi neke preteklosti, nekega bremena, predvsem družinskega bremena, ki ga je nosil že leta in zdaj začne popolnoma nov način življenja. Ne pozabimo, da je najmočnejši aspekt tale konjunkcija s Plutonom. In gre nazaj in bo dosegel samo to stopinjo, kjer se zdaj dogaja ta polnost in ta presežek vsega. Kako in na kakšen način se bo vse končalo, je odvisno od človeka samega. Če je pripravljena narediti preobrazbe v svojem življenju in marsikaj začeti iz nič, bo to zanjo velik korak. V nasprotnem primeru, če opravi čiščenje, to stori na zelo boleč način in potem oseba nima druge izbire, kot da se sooči s svojimi težavami bodisi s čustveno ali fizično odmaknjenostjo. Ker je on tisti čistilec, ki želi biti samo čist, ga čustva najmanj zanimajo.

Astrološka karta.

Okrog 14. ure je natančna konjunkcija Lune in Plutona in takrat lahko vsaka stvar, od katere se ločimo ali jo iz kakršnega koli razloga opustimo, bolj boli. Da pa gremo naprej, je treba skozi to carinsko cono, ki vedno terja svoj davek. Venera in Jupiter, dva najsrečnejša planeta, sta v čudovitem sekstilu, ki daje možnost doseči marsikaj lepega, od dolgih potovanj, nakupovanja, dobrih zaslužkov, vsega, kar ima najvišjo ceno. Danes je nedelja, dan sonca, in je na zadnji stopinji znamenja raka. Počasi zapušča osredotočenost na dom in družino in že jutri končno prihaja v znamenju leva v svoj dom, na svoj piedestal, dominacijo in svoj veliki jaz.