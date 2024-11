Astrologinja Lenka: Možnost za uresničitev sanj in vera v neomejene možnosti

Luna je danes še vedno v znamenju kozoroga, zato spodbuja pozornost na poslovne dejavnosti in praktične zadeve. Ima lep trigon z Uranom v biku, kar pomeni, da se nepričakovano pojavijo nove priložnosti za delo, ideje in spremembe.

Pomembno je, da smo odprti za te novosti in jih čim bolje izkoristimo. Kozorog in bik kot zemeljski znamenji namreč cenita konkretne rezultate, nekaj, kar lahko občutimo in kar ima trajno vrednost – bodisi v finančnem smislu ali kot materialna pridobitev. Čeprav so te nove ideje morda nenavadne in nepričakovane, so lahko priložnosti, ki jih velja zgrabiti.

Osvobodite se starih bremen

Kasneje Luna oblikuje sekstil z retrogradnim Neptunom, kar prinaša spomine na lepe trenutke, ki jih želimo obuditi in ponovno doživeti, ne le v odnosih, ampak na katerem koli področju življenja. To odpira možnosti za uresničitev sanj in zamisli, saj ta vpliv prinaša vero v neomejene možnosti – če le verjamemo, da je to mogoče.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Proti večeru Luna stopi v konjunkcijo s Plutonom v kozorogu, kar bo zadnja tovrstna povezava teh dveh planetov na tej točki v naslednjih 246 letih. To je intenziven trenutek za globlje vpoglede v svoja čustva in za preobrazbo. To je priložnost za osvoboditev starih bremen, ki nas zavirajo, tako na osebni kot tudi na družbeni ravni.

Kozorog to energijo preobrazbe usmerja na poslovna in socialna področja ter na odnose z avtoritetami. S Plutonom so spremembe lahko boleče, saj nas soočajo z resnicami, ki jih pogosto potiskamo stran, a če se jim izognemo, lahko to povzroči še večje težave.

Poštenost in pogum

Pozno zvečer Luna vstopi v znamenje vodnarja, kar prinaša energijo odprtosti, poštenosti in poguma za nove izzive, bodisi na poslovnem, čustvenem ali družbenem področju. Vodnarjeva energija nas spodbuja k temu, da se z navdušenjem soočimo z vsem, kar prihaja.

Danes je Jupitrov dan, ta prehaja v znamenje dvojčkov in nas opozarja, naj se vrnemo k stvarem, ki smo jih prej morda obravnavali površno ali prehitro. To je priložnost za ponoven razmislek in popravek. Jupiter je usklajen z Merkurjem v dvojčkih, ki je trenutno retrograden, kar pomeni, da imamo čas za premišljene odločitve in bolj pozitivne spremembe.