Astrologinja Lenka: Marsikaj lahko dosežemo, ne da bi čakali ali preveč premišljevali

Luna danes ostaja v svojem domu, kjer se počuti najbolj udobno. Naredi sekstil z retrogradnim Uranom iz bika ter trigon z Neptunom iz rib. To je dan močnih čustev, intuicije in vizionarstva, ko je mogoče doseči veliko s predanostjo in notranjim mirom. Ta vpliv nam omogoča, da z navdihom in kančkom poguma najdemo rešitve za težave, ki so se prej zdele nerešljive. Uran nas s svojo nepričakovanostjo opominja, da lahko marsikaj dosežemo, ne da bi čakali ali preveč premišljevali. Neptun pa nas spodbuja, da se z vero in zaupanjem podamo naprej, saj zmoremo več, kot si mislimo.

Merkur, ki je že nekaj časa v svojem domu, preden ga je danes zapustil, tvori trigon s Plutonom. Ta zemeljska energija prinaša občutek umirjenosti in nas usmerja k bolj realnemu pogledu na življenje, brez naglice. Čeprav se zdi, da je poudarek na materialnih stvareh in njihovem pridobivanju, ta vpliv prinaša tudi globljo modrost. Merkur nam pomaga prepoznati, da so nekatere malenkosti, ki so nas prej obremenjevale, pravzaprav nepomembne.

Ob 10.10 Merkur preide v znamenje tehtnice, kjer ima vsaka beseda, misel in celo pogled vpliv na odnose – naj bodo poslovni, družinski ali partnerski. Tukaj je pomembna umetnost izražanja – kako nekaj povedati na spoštljiv in takten način, ne da bi užalili sogovornika ali pokazali predrznost ali slab okus. V tem znamenju bo Merkur ostal do 13. oktobra, pri čemer bo poudarek na harmonični komunikaciji in diplomatskem izražanju. To je ugodno obdobje za vse, ki želijo nekaj razrešiti, se dogovoriti ali se pogajati o nerešenih zadevah iz preteklosti. Potrpežljivost in sposobnost poslušanja bosta ključni, kar je pomembno ne glede na to, v katerem znamenju je Merkur.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in Jupiter je v znamenju dvojčkov. Nahaja se na 21. stopinji, kjer »stoji« in čaka na trenutek, ko bo spremenil smer. Ta stopnja odraža Jupitrovo naravo – spodbuja nas k pozitivnemu razmišljanju, veri, potovanjem in širjenju znanja. Dvojčkom daje širši pogled na svet, spodbuja jih, da se ne osredotočajo zgolj na tisto, kar je blizu in majhno, temveč da se podajo k višjim in obsežnejšim ciljem.