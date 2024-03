Astrologinja Lenka: Lunin mrk je pri nekaterih povzročil mrk zavesti

Ja, tudi po včerajšnjem luninem mrku, ki je pri nekaterih povzročil mrk zavesti, ker vsak mrk to aktivira. Kot da vse to še ni dovolj, je Luna danes zjutraj ob zori prišla do južnega vozla. Je samo proces odpuščanja, konca, to so dolgovi, ki zahtevajo, da se jih poravna, da se jim nekaj da, da se dokončajo. Včasih je najbolje, da se v taki situaciji ne odločiš, ampak malo počakaš, da vse te nevihte minejo.

Iz tega preide v opozicijo s Chironom in zna Duši nakopati samo veliko krivdo, velike obtožbe, pa tudi občutek, da so vsi krivi za vse, kar se človeku zgodi. Najbolje je ozavestiti, od kod vse to izvira, kaj je, iskati izhod, iskati rešitev. Kajti dispozitor Lune, pa tudi samega mrka je Venera v Ribah in je tu močna, v svojem vzvišenem položaju. Vsemu bo kos, saj je ob Saturnu spoznala, da si mora postaviti meje, do kam in kako daleč lahko gre in bo vsaj zadovoljna in srečna. Jupiter in Uran ji dajeta dodatno oporo, tako da je še ena možnost in priložnost, da vse uredi, pred tem pa mora spoznati, kje je problem in kako ga rešiti.

Zato si je tudi Luna nekoliko oddahnila in čez dan ne bo tvorila niti enega aspekta z nobenim planetom. Čas je, da se soočite s seboj in spoznate marsikaj o sebi ter razumete, kje so te težave.

Astrološka karta. FOTO: Da

Danes je torek, marsov dan, on pa je v znamenju rib, v vodi, tako da je tukaj energija popolnoma potlačena, če greš direktno, ker ne boš znal izstopiti iz vsega. Je zelo čustven, veliko se žrtvuje za druge in se ob vsem tem še bolj izgubi, saj živi za druge in po tujih načelih in ne po svojih. In v taki situaciji, ko se človek izolira in ne vidi prave poti, niti prave rešitve v tistem trenutku, pogosto zaide v napačno smer ali, še težje, postane od nečesa zasvojen. Ali bo to prepovedana substanca, alkohol ali celo vdajanje v kakšne skrivnosti, prevare in laži. Šele takrat se pojavijo težave in šele takrat človek vidi izhod iz te situacije. Najbolje je počasi, vse nemo opazovati in šele nato ukrepati.