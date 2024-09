Astrologinja Lenka: Luna v znamenju bika ustvarja prijetno vzdušje za marsikaj

Luna je v znamenju bika, vsekakor ustvarja prijetno vzdušje za marsikaj, od mirnejšega načina preživljanja dneva, od osredotočanja na finančne in materialne situacije. Ko pa Luna dela aspekte z drugimi planeti, bodisi pozitivne ali negativne, imajo takojšen učinek okoli 2. ure, ko pa planeta medsebojno delata aspekt z osebnimi planeti, se to čuti cel dan ali več dni. če so oddaljeni planeti. To je razlika in kar je najpomembneje, ne čuti vsak človek enako oziroma da se mu ne dogajajo enake situacije.

Luna najprej naredi sekstil s svojim dispozitorjem Marsom, zato je mogoče na konstruktiven in tih način veliko doseči in narediti. Brez napetosti in nervoze.

Nato sekstilira retro Saturn v Ribah. Samo tista umirjenost, podpora modrejšega in starejšega človeka ter svetovanje o ohranjanju tradicionalnih običajev.

Trigon z Merkurjem, ki je že v najbolj praktičnem in treznem stanju, omogoča, da se z enim dobrim dogovorom in razumevanjem veliko uresniči.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Toda Sonce iz znamenja device je prišlo v opozicijo z Neptunom iz znamenja rib. To lahko nekomu prinese razočaranje, pa naj bo to v službi, nad nadrejenim ali avtoriteto. Ob tem je človek sam nemočen, brezvoljen ali nagnjen k kakšnim neresnicam in goljufijam. V človeku med drugim prinaša negotovost, zmedo in nejasnost, saj stvari ne vidi tako jasno in takšne, kot v resnici so. Človek mora poiskati notranjo pomoč prek nekaterih prepovedanih substanc, a le zato, da se okrepi in okrepi, in mu bo res uspelo? Ker Neptun vodi le v večjo negotovost in nemoč.

Na isti dan imamo tudi Merkur v kvadratu z Jupitrom. Dvojček je znamenje komunikacije, informacij, gibanja, zato lahko to prinese le dodatne težave. Napačno izražanje resnice, pretiravanje v vsem, pri čemer vidiš, da je to enostavno, v resnici pa samo precenjuješ sebe. Bodite previdni v prometu, med vožnjo ne govorite preveč. Zato je danes potrebno spremljati, kako izgovarjate besede ter o kom ali čem govorite in pišete.

Danes je sobota, Saturnov dan in počasi preizkuša vse planete v znamenju device. Da jih ne bo preveč v tistih drobnih in razumskih odločitvah, ampak da v tišini prisluhnete sebi in svojemu telesu.