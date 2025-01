Astrologinja Lenka: Luna v biku, Merkur v kozorogu – čas za stabilnost in organizacijo

Z današnjim večerom je Luna prešla v znamenje bika, kjer se najbolje počuti in človeku prinaša občutek stabilnosti, povezanosti z realnostjo ter skrb za materialne in finančne koristi. V tem položaju Luna spodbuja občutek ugodja, izpolnjenosti in harmonije ne le na čustveni ravni, ampak tudi v vsakodnevnem življenju.

Že od jutra je v harmoničnem sekstilu z Venero, ki se nahaja v znamenju rib. Ta povezava prinaša občutek topline, lepote in ustvarjalnosti, saj sta oba planeta v svojih najmočnejših položajih. To pomeni, da lahko v tem času dosežemo veliko – od uspešnih dogovorov in načrtov do vsakodnevnih opravil, kot sta kuhanje ali urejanje doma.

Prehod Merkurja v kozoroga nas opominja, da je potrpežljivost ključna za dolgoročni uspeh. Namesto hitenja nas uči, kako pomembno je ustvariti trden red in načrt, ki bo zdržal preizkus časa.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Delujte z razmislekom

Ob 11.30 pa je Merkur, planet razuma, komunikacije in načrtovanja, prestopil iz filozofskega in optimističnega strelca v resnejši in bolj osredotočen kozorog. Tukaj ne gre več za velike ideje brez konkretne podlage – v ospredje stopijo odgovornost, disciplina in skrb za dolgoročne cilje. Merkur v kozorogu poudarja pomen dela, ki ima trajno vrednost, in spoštovanje tradicije. Lahko se zgodi, da se nekateri odločijo nadaljevati družinske tradicije ali oživiti nekaj, kar ima globoke korenine v preteklosti.

Kljub temu, da Merkur v kozorogu deluje počasi in previdno, sčasoma prinese trajne rezultate. Njegova energija spodbuja načrtovanje, organizacijo in urejanje – od pisanja pomembnih zapiskov do priprave natančnih načrtov za prihodnost. Čeprav se lahko zdi, da stvari potekajo prepočasi, je bolje delovati z razmislekom in se izogniti napakam, ki bi jih sicer naredili zaradi hitenja.

