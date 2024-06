Astrologinja Lenka: Danes je dan, ko se ni zaželeno spuščati v dvoboje

Luna je še vedno v znamenju raka, osredotočena na družino, dom in družinsko vzdušje. V jutranjih urah naredi lep sekstil z Uranom. Ne glede na to, kako dober je aspekt, so ta rak in čustva preveč nežni za Urana, ki tudi ko se nekaj spremeni na bolje, ne ustreza duši. Ker je lahko nekoliko impulziven in želi spremembo narediti zdaj in takoj, vendar je tudi nečustven in se ne ozira kaj dosti na njena čustva, ali je ona pripravljena na spremembo.

V večernih urah bo naredila lep trigon z Neptunom iz znamenja rib, a vse to so zadnje stopinje, ki resnično služijo temu, da se človek še bolj odpočije od vsega, brez konkretnih dejanj, razen kakšnih vizij, načrte, a vse to v največjem miru s seboj.

Planet, ki je vedno z največjo akcijo, energijo, nekdo, brez katerega nas ne bi bilo na tem svetu, ob 06:36 preide v znamenje Bika. V njem bo ostal do 21. julija. To zanj ni najboljše mesto, saj pride do izraza šibkejša stran Marsa. To je fiksno, zemeljsko znamenje in njegova čutila so usmerjena k uživanju in lenobi. Tako Mars izgubi fokus in se obrne k določenim hedonističnim stvarem. To je tista debela, okrogla oseba, brez mišic ali postave. Poveča se trma in včasih tudi živčnost, ker je zdaj tu Uran, tako da vse skupaj dobi malo težo in nepričakovano energijo.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju dvojčkov. Prišlo je v napet odnos s Saturnom v znamenju rib. To je zelo trd in težak značaj, saj človek sam živi v velikih naporih in strahu. Že od otroštva je od nekoga, ki ji je bil blizu, prevzela ostrost in nesramnost in to je ostalo v njem. Zdaj mu to prinaša problem z očetom (če ga sploh ima), problem z avtoritetami, ker ne more sprejeti, da mu nekdo drug ukazuje, ukazuje ali ga celo dovolj spoštuje. To so ovire, kjer koli se sreča v poslovnem smislu, težave, zaradi katerih občasno opusti vse. Oseba se ne ceni dovolj, nima dovolj samozavesti, nima niti podpore od nikogar. Prisotna je velika negotovost in celo velika potreba pokazati svojo voljo, čeprav na bolj trd in trmast način. In po drugi strani nekoga prisili, da dokaže, da zmore še več in še bolje ter tako dosega neverjetno velike poslovne in karierne uspehe.

Je pa danes dan, ko se ni zaželeno spuščati v dvoboje, še posebej ne z nekom od bližnjih ali nadrejenih, ker to ne bo dobro ne za vas ne zanj. Bolje počakati in narediti vse jutri z dobrim dogovorom.