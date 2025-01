Astrologinja Lenka: Danes je dan, ko nadoknadimo počitek in oddih

Po včerajšnjem kratkem zatišju, ko so bili planeti v nekakšni nedejavnosti, je danes dan, ko nadoknadimo ta počitek in oddih.

Luna v škorpijonu tvori velik vodni trigon z Venero, Marsom in Saturnom, kar daje veliko stabilnost, predanost in občutek, da so občutki v skladu z željami, ki jih oseba lahko doseže. Pa ne le pri sebi, tudi pri drugih. Za trenutek pomisliti na čustvene situacije in vse preusmeriti v reševanje prejšnjih težav.

Vendar so drugi planeti veliko pomembnejši, saj ves dan ostanejo v točno enem aspektu, kar prinaša večje spremembe.

Mars tvori sekstil z Uranom v biku. Čeprav je retrograden, lahko prinese potrebo po spremembi, po novih idejah. Pri Uranu je vse nepričakovano, nenadno, pa tudi takrat, ko se odločimo nekaj spremeniti ali se znebiti nečesa, kar že dolgo nosimo v sebi, pa naj bo to čustveno ali nekaj, kar nam stoji na poti.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

A tu je tudi Merkur v kozorogu, ki nasprotuje retrogradnemu Marsu v raku, zato bi to lahko bil velik družinski konflikt zaradi različnih mnenj in načrtov, ki jih želijo narediti. To zahteva veliko potrpežljivosti in miru, kar Merkur zagotovo ima, a spet ga lahko kakšna reakcija iz tega potrpljenja izbije. Kajti Merkur v tem znamenju hoče s svojo veliko trmo za vsako ceno doseči svoje, Mars v raku pa zna le še stopnjevati čustva in jok.

Končno imamo še en trigonski aspekt Merkurja, s tistim, ki daje osvoboditev, razsvetljenje in resnico, kar je Uran. Genialne misli, ki se lahko porajajo, spremeniti misel v največji možni dosežek v karieri in poslu. Pridobiti čim več materialnih in finančnih dobrin, in to s čim večjim tveganjem, saj je to edini pogoj. Hkrati lahko ta vidik pomaga umiriti celotno situacijo in prinesti stabilnost v dom. Najpomembnejše pri tem je, da človek najde svojo vizijo, svojo idejo, da je realen in pošten do sebe ter da zavestno izkoristi priložnosti, ki se mu dajejo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je na stopinji vodnarja, umiril se je, stoji in nikamor se mu ne mudi. Hkrati pa na nepričakovan in svojevrsten način razkriva in odpira vse, kar ni v skladu z vsemi oblikami komunikacije, pisanja, govora, odkriva in razkriva neresnico in krivico. Popravi vse, kar je treba, in dokler se ne obrne, ima čas odkriti in pokazati še marsikaj nepravilnega in neetičnega.