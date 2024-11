Astrologinja Lenka: dan za toplino in premišljenost

Luna zaključuje svoj prehod skozi znamenje dvojčkov, pri čemer nosi s seboj odmeve kvadrata z Neptunom. Ta vpliv nas lahko zaziblje v nostalgične misli o preteklosti ali predrami spomine na davne čase.

Zjutraj bo morda nekoliko težje ločiti resničnost od sanj. Nostalgija po preteklosti ali ljudeh lahko prebudi čustva in ustvarja vprašanja: Ali je bilo res tako?

Okoli 10. ure Luna vstopi v znamenje raka, kjer se počuti doma. Energija se bo usmerila na dom, družino in vse, kar povezujemo z občutkom topline in varnosti domačega ognjišča. V tem času bodo mnogi začutili potrebo, da se povežejo s koreninami – obiščejo rojstni kraj, pokličejo sorodnike ali preživijo več časa z najdražjimi. Ti dnevi bodo idealni za ustvarjanje prijetnega vzdušja in krepitve medosebnih vezi.

Nasprotovanje med informacijami in realnostjo

Retrogradni Jupiter v dvojčkih in Merkur v strelcu, ki je njegov dispozitor, prinašata napetosti in nasprotja. Ta vpliv lahko vodi v pretiravanje, nerealna pričakovanja in prazne obljube – tako do sebe kot drugih. Merkur v strelcu je optimističen in prepričan, da bo vse šlo gladko, a pogosto preceni svoje sposobnosti. Ko se načrti izjalovijo, lahko to povzroči razočaranje in občutek prevare – tako do sebe kot drugih.

Jupiter v dvojčkih pa je preplavljen z informacijami, ki jih razširja vsem, ne glede na to, ali so te potrebne ali koristne. Ta vpliv prinaša težave pri iskanju ravnovesja med iskrenostjo in pričakovanji, kar lahko vodi v zaplete pri načrtih, potovanjih ali celo nakupih.

Dan Lune in čustvene topline

Ponedeljek je lunin dan, in ker je Luna zdaj doma (v raku), to ustvarja čudovito priložnost za toplino, prijaznost in povezanost z drugimi. A obstaja nevarnost pretiravanja – pretirane skrbi, prevelike prijaznosti ali želje, da bi ustregli vsem. Pogosto to vodi v občutek utrujenosti in razočaranja, še posebej, če trud ni opažen ali cenjen.

Da bi se izognili razočaranjem, je pomembno ohraniti ravnovesje: ponuditi toplino in prijazne besede, a ne pričakovati hvaležnosti. Na koncu je najbolj dragoceno, če delimo prijaznost brez pričakovanj – tako bo manj boleče, če odziv ne bo takšen, kot si želimo.

Dan je idealen za gradnjo odnosov, a z zavedanjem, da ni treba narediti vse popolno, saj je včasih prav sproščenost tista, ki ustvari najlepše trenutke.