Astrologinja Lenka: Človek se znajde v dilemi, katero pot izbrati in kaj zadovoljiti

Luna je v znamenju bika, kjer je njena prioriteta ustvarjanje udobja in užitkov. Teži k pripravi, zaslužku in prispevku, saj le takrat občuti sproščenost in zadovoljstvo. Toda ob zori Luna tvori kvadrat s Soncem, kar prinaša neskladje med človekovimi željami in potrebami. Človek se znajde v dilemi, katero pot izbrati in kaj zadovoljiti – materialne potrebe ali zunanje potrditve. Sonce v levu si želi prestiža, veličine in občudovanja, kar lahko vodi v nesoglasje glede prioritet, na primer, zakaj je hrana pomembnejša od drugih vidikov življenja.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna danes ves dan ne tvori nobenih novih aspektov, kar omogoča počitek in poudarja, da ni potrebe po naglici. Danes je nedelja, dan Sonca, ki sije močneje kot kdajkoli, prinašajoč svetlobo in toplino. To nas opominja, da bi morali tudi mi izkazovati enako svetlobo in toplino do drugih.

Sonce je v levu, kar še povečuje potrebo po ustvarjalnosti, zabavi in veselju. V tem položaju je najmočnejše in povečuje našo željo po izstopanju, dokazovanju in biti v središču pozornosti. Vendar pa lahko ta potreba po dramatiziranju povzroči, da nas drugi vidijo kot prevladujoče in tekmovalne.

Prav tako je v levu prisotna Venera, kar povečuje samozavest in občutek, da se vse vrti okoli nje. Sonce, kot njen dispozitor, ji pri tem pomaga in poudarja njeno pomembnost.