Astrologinja Lenka: Če želite Devico spraviti iz ravnovesja, preprosto ne postavljajte stvari na svoje mesto

Luna je prešla v praktično, analitično in natančno Devico. Devica, ki poskrbi za vse podrobnosti, vse malenkosti in najmanjše stvari, da je vse pravilno, urejeno, čisto, da ni nereda. Če želite Devico spraviti iz ravnovesja, preprosto ne postavljajte stvari na svoje mesto in tukaj je njena eksplozija. Sicer pa je to znak velike pomoči drugim, služenja in početja stvari, ki se drugim ne zdijo vredne. Toda vsaka Devica, ki začne svoj posel pri najmanjših stvareh, ima možnost doseči velike in uspešne položaje, sicer če se na začetku požene v velike posle, ne bo dosegla ničesar. In tako je danes Luna očitno obsedena s tisto čistočo in redom v hiši, noben drug aspekt tega ne naredi. Toda to je tudi znak, ki nas opominja, da moramo paziti na svoje zdravje, zdravo prehrano, fiziologijo. To vključuje redno vzdrževanje vseh dejavnosti.

Astro karta FOTO: Lenka Stanić

Preko dispozitorja Merkurja gre v znamenje strelca in to je že zgodba, ki ga lahko privede do tega, da pozabi na bistvo svojega znamenja in zaide v razočaranje.

Danes je sobota, Staunov dan, in počasi odhaja z znamenjem rib in nas počasi spominja na drugo plat, tisto nevidno in neoprijemljivo. Poznamo ga kot zahtevnega, discipliniranega, odgovornega in strogega. In morda je ravno ta situacija pri Ribah potrebna, da jih spravimo v nek kalup, ker so razpršene in razpršene na vse strani. In zdaj naj najdejo svoj okvir, svoje korito in svojo energijo usmerijo v eno smer, da najdejo vsaj en talent, ki ga imajo in ga implementirajo tako, da ne bodo imeli koristi le oni, ampak tudi drugi. Gre mimo njih v antikreativnem času in živijo v svojih iluzijah, svoji domišljiji, svojih idealih, svoji prihodnosti, ki jo težko uresničijo. Ali pa celo iščejo nekoga ali nekaj, kar so nekoč »izgubili«, misleč, da bodo vse naenkrat našli, pa jih le vleče, da živijo v svojih sanjah. Tako jih ta prehod skozi znamenje rib ne le prebudi, ampak jih prisili, da se soočijo z realnim svetom, z realnostjo, še huje pa je, če to znajo združiti s kakšno svojo meditativno ali drugo tehniko.