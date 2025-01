Astrologinja Lenka: Čas je za harmonijo, odnose in nove začetke

Luna je vstopila v znamenje Tehtnice, kar nas opominja, da posvetimo več pozornosti svojim odnosom. Zdaj je pravi čas, da izboljšamo obstoječe vezi, sklenemo nove ali popravimo tiste, ki so morda načete. Luna v trigonu s Plutonom dodatno poudarja harmonijo, udobje in priložnosti za globoke, pozitivne spremembe v naših odnosih.

Medtem Merkur v Kozorogu v sekstilu s Saturnom prinaša stabilnost v komunikacijo. To obdobje je idealno za dogovore in pogovore, ki temeljijo na trdnih temeljih in dolgoročni stabilnosti. Merkur se povezuje tudi z Venero, ki se ločuje od Saturna. Ta aspekt poudarja pomen iskrenih pogovorov in razčiščevanja tistega, kar nas bremeni. Venera v tem položaju išče ljubezen, ki temelji na čistih čustvih in svobodi, brez nepotrebnih omejitev.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Ob 21. uri se Sonce premakne v zračno in fiksno znamenje Vodnarja, kar odpira novo obdobje, ki bo trajalo do 18. februarja. Vodnar je znamenje inovativnosti, svobode in drznih potez. To je čas, ko nas spodbudi, da zapustimo rutino in vstopimo v nove avanture. Vodnar nas uči, da s pogumom in vero vase lahko premikamo meje in uresničujemo svoje zamisli.

To obdobje je naklonjeno obnavljanju starih prijateljstev, večjemu druženju in sodelovanju prek različnih skupin ali socialnih omrežij. Vodnar je znamenje, ki združuje ljudi v mreže, spodbuja poštenost in odprtost ter krepi občutek povezanosti. Hkrati nas uči pomembnosti samostojnosti in svobode. Njegova inovativnost in pripravljenost na tveganje sta pogosto ključ do uspeha, saj nas spodbuja, da razmišljamo izven okvirjev in posegamo po nečemer novem.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se nahaja na zadnji stopinji Kozoroga. To ni čas za pomembne poslovne odločitve, saj lahko prinese nejasnosti. Namesto tega je dan primeren za introspekcijo – razmislite, kaj si resnično želite. Ko Sonce prestopi v Vodnarja, boste lažje naredili drzno, izvirno potezo, ki vas bo pripeljala bližje k vašim ciljem.

Naj bo to obdobje priložnost za poglobitev odnosov, ustvarjanje nečesa novega in drznost, ki vodi do osebne rasti.