Ascendent lahko prinaša tudi izzive

Ascendent v znamenju tehtnice pogosto kaže človeka, ki si najbolj od vsega želi harmoničnih odnosov, brez prepirov in težav. To so umirjeni, prijazni in diskretni ljudje, ki imajo diplomatske sposobnosti. Ne rinejo v ospredje. Vendar problematična sedma hiša, prek planetov v njej ali zaradi blokiranega vladarja sedme hiše, lahko kaže težave ravno na področju odnosov. Hrepenenja po harmoniji ostanejo, vendar je človek po eni strani lahko pregrob, trd, če so blokade povezane z Marsom ali Plutonom, ali zadržan, če so močne blokade povezane s Saturnom.

Ascendent v znamenju škorpijona kaže na intenzivno, tiho, vztrajno in prodorno osebo, za katero velja rek Tiha voda bregove dere. Vendar če osma hiša ali vladar osme hiše kažeta blokade, je lahko to tudi zelo prestrašena oseba s psihičnimi in čustvenimi problemi, nekdo, ki svojo tiho moč iz globin usmerja proti sebi, ne v lastno korist. Možne so tudi zdravstvene težave in pogoste operacije.

Ascendent v znamenju strelca z veliko optimizma in navdušenja hiti skozi življenje. Pogumno se podaja v nove in nove dogodivščine in raziskovanja, pri tem je pogosto premalo premišljen. Zanj je značilen filozofski pogled na življenje. Znamenje na vrhu devete hiše, malefiki v strelcu, planeti v deveti in vladar devete hiše lahko nakazujejo, da oseba ni toliko navdušena in neumorna, kot bi to veljalo za strelce. Mogoče je nižja tudi samozavest. Še vedno lahko deluje navzven precej glasno in opazno, vendar jo v notranjosti najeda negotovost. Če so blokade s Saturnom, potrebuje več časa, da razvije optimizem in voljo do napredovanja.

Ascendent v znamenju kozoroga prinaša načrtne, hladne, stroge, resne, delavne in vztrajne ljudi. Vendar je lahko ob blokadah desete hiše vse to pregrobo ali deluje samo kot strah in nelagodje v lastnem telesu.

Že točna stopinja ascendenta kot število veliko pove o človeku FOTO: Solarseven/Getty Images

Ascendent v znamenju vodnarja nakazuje odprte, komunikativne, električne, radožive ljudi, pogosto zelo nenavadne, hitre, vznemirljive in bistre. Če je enajsta hiša močno blokirana, lahko ravno ti ljudje kažejo znake asocialnosti in je energija vodnarja izziv, ne talent. Seveda se lahko pokažejo tudi negativne lastnosti vodnarja, torej ekscentričnost, svoboda za vsako ceno in podobno.

Ascendent v znamenju rib nakazuje sočutne, požrtvovalne, čuteče, prilagodljive ljudi, lahko tudi ustvarjalne in z veliko globokega zaupanja v življenje. Blokirana dvanajsta hiša jih lahko naredi zelo prestrašene in negotove, močno ujete v težke zgodbe življenja, brez prave moči, da bi izšli iz njih.

Hkrati ne smemo pozabiti na to, da že točna stopinja ascendenta kot število veliko pove o človeku. Pomembno je, s katerimi planeti se stopinja ascendenta aspektno povezuje. Ti aspekti močno barvajo lastnosti, a tudi videz človeka. Harmoničen aspekt na Venero prinaša lepoto in prikupnost, aspekti z Marsom povečujejo drznost in odločnost, z Merkurjem bistrost in iznajdljivost, povečajo komunikativnost in podobno.