Žuljev ne prediramo. To je razlog

Iz zimskih obuval smo skočili v pomladanska, marsikdo si je omislil nov par čevljev, športnih copat. In morda pridelal prvi žulj letos. Verjetnost zanje je sicer večja poleti, ko nosimo odprte čevlje ali obutev brez nogavic, poznajo pa jih tudi ljubiteljski vrtičkarji, ki v tem času v veliki vnemi pograbijo vrtno orodje in se spravijo na delo – in mehurček je kmalu tu.

Otroški puder bo na koži ustvaril tanko plast in zmanjšal trenje.

Gre za poškodovan predel kože, pod katerim se začne nabirati limfna tekočina, in je posledica trenja zgornje plasti kože s trdim predmetom, denimo obutvijo, vrtnimi škarjami, ročajem lopate. Večja ko je sila, hitreje žulj nastane. Zanj sta značilna bolečina ter počasno propadanje kože, dvignjene od podkožja. Če je kožni pokrov nedotaknjen, je možnost okužb veliko manjša; na dnu bo začela nastajati nova koža, tekočina se bo postopoma vpila, povrhnja koža pa se bo posušila in olupila.

V lekarni so na voljo obliži s hidrokoloidno tehnologijo, ki ublažijo neugodje ter ustvarijo ugodno okolje za celjenje. FOTO: Ja'crispy/Getty Images

Žulja ne prediramo, saj mehur s tekočino deluje kot naravna zaščita za novo kožo. Če se predre sam, je treba predel obravnavati kot odprto rano in jo ustrezno oskrbeti, torej razkužiti in zaščititi pred vstopom mikrobov. V lekarni so na voljo obliži s hidrokoloidno tehnologijo, ki ublažijo neugodje ter ustvarijo ugodno okolje za celjenje, če pa uporabimo navaden obliž, je dobro predel prej namazati s kremo, ki pospeši celjenje.

Značilna sta bolečina ter počasno propadanje kože, dvignjene od podkožja.

Da bi se izognili ožuljenim nogam, je treba poskrbeti za ustrezno obutev; naj bo zračna, iz kakovostnih materialov in ne pretesna. Novih čevljev ne obujemo za daljšo hojo ali tek, razhodimo jih postopoma. Ko obujemo sandale in podobne kose, ki zahtevajo boso nogo, naj bodo stopala popolnoma suha, saj mokra koža povečuje tveganje za žulje. Pomagamo si lahko z nanosom otroškega pudra, ki bo na koži ustvaril tanko plast in zmanjšal trenje.

Poskrbimo za ustrezno obutev. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Kaj pa domači pripravki? Pater Simon Ašič priporoča preprost recept s česnom, ki je znan kot najboljši naravni antibiotik: pretlačeno glavico česna dajte na žulj zjutraj in zvečer štiri dni zapored. Druga možnost je, da nanj večkrat na dan nanesemo mešanico čajne žlice limonovega soka in enako količino posušenih kamilic – pripravek deluje antiseptično, negovalno in obnovitveno. Novonastale žulje lahko mažemo z alojo vero, da bo koža hitreje zaceljena, ali ognjičevim mazilom.