Ženske, po seksu obvezno storite to

Seks je individualna in zelo intimna zadeva. Gre za dejanje, med katerim v telesu prihaja do številnih sprememb. Čeprav se želje in potrebe med njim razlikujejo od posameznika do posameznika, se telo v eni točki pri domala vseh ženskah nanj odzove na podoben način.

In sicer z malo potrebo po akciji. Pri nekaterih je ta zelo močna in trenutna, medtem ko se pri drugih pojavi šele po nekaj minutah, v obenem primeru pa se je ne sme prezreti.

FOTO: Gettyimages

Zakaj je uriniranje potem obvezno?

Naše telo je zelo dovršen sistem z izjemnim zaščitnim mehanizmom, ki nas varuje pred nevarnostmi iz okolja.

Ena od njih so bakterije. Med spolnim odnosom je žensko telo izpostavljeno številnim mikrobom, ki lahko zaidejo na mesta, kjer jih ne želimo in vodijo v bolezni, denimo v vnetje sečil, tudi mehurja.

Med spolnim odnosom namreč bakterije skozi sečnico prodrejo proti mehurju, kar pri ženskah lahko povzroči akutno vnetje sečil. Z malo potrebo po akciji se sečna cev izpere in bakterije se izločijo iz telesa.

FOTO: Gettyimages

Zato, če, ko se zadeve umirijo, občutite močno potrebo po uriniranju, za nekaj minut odložite razvajanje in prisluhnite svojemu telesu, svetuje Dnevnik.hr.