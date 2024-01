Želite ohraniti dober spomin? To so dejavnosti, ki vam bodo pomagale

Učenje igranja in branja not lahko pripomore k ohranjanju dobrega spomina in sposobnosti reševanja zapletenih nalog, kaže nova študija, o kateri poroča BBC. V članku, objavljenem v International Journal of Geriatric Psychiatry, navajajo, da je glasba del življenjskega sloga, ki pomaga ohranjati zdravje možganov.

Preučevali so več kot 1100 ljudi, starejših od 40 let, povprečno starih 68 let. Znanstveniki so analizirali podatke o delovanju njihovih možganov kot del širše študije, ki je preučevala, kako se možgani starajo in zakaj ljudje razvijejo demenco. Preučevali so učinke igranja inštrumenta, petja, branja in poslušanja glasbe ter glasbenih sposobnosti.

Znanstveniki so v študiji primerjali kognitivne podatke preiskovancev, ki so se v življenju ukvarjali z glasbo, s tistimi, ki tega nikoli niso počeli. Njihovi rezultati so pokazali, da so imeli največ koristi ljudje, ki so igrali glasbila. Posebno uporabno se je izkazalo igranje klavirja in podobnih glasbil, dobra pa so bila tudi trobila in pihala.

Poslušanje glasbe ne pomaga

Raziskovalci pravijo, da je dobro počutje, ki ga opazimo pri petju, lahko delno posledica družbenih vidikov bivanja v zboru ali skupini.

»Ker imamo za to študijo tako občutljive možganske teste, lahko pogledamo posamezne vidike možganskih funkcij, kot so kratkoročni spomin, dolgoročni spomin in reševanje problemov, ter kako na to vpliva predvajanje glasbe,« je za BBC povedal vodja študije prof. Anne Corbett. »Vsekakor v veliko večji meri potrjuje in utrjuje, kar že vemo o koristih glasbe. Predvsem igranje inštrumenta ima še posebej velik učinek, dodatno korist pa so imeli ljudje, ki z igranjem nadaljujejo tudi v starosti,« je dejala.

Možgane je treba razgibati tako kot mišice

Profesor Corbett pojasnjuje: »Naši možgani so mišica kot vsaka druga in jih je treba razgibati, učenje branja glasbe pa je podobno učenju novega jezika, to je izziv.« Znanstveniki niso analizirali morebitnih koristi prvega ukvarjanja z glasbo šele pozneje v življenju, vendar je profesorica Corbett dejala, da glede na trenutne dokaze meni, da bi bilo zelo koristno.

Povedala je še, da so sicer potrebne še dodatne raziskave, vendar lahko spodbujanje glasbene vzgoje predstavlja "dragocen" del javnozdravstvenih priporočil, pa tudi spodbujanje starejših, da se pozneje v življenju vrnejo k glasbi. Dodala pa je, da bi bilo naivno misliti, da bi to, da vzamemo glasbilo v roke pomenilo, da ne bi razvili demence. »To ni tako preprosto,« je prepričana.