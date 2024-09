Zdravo črevesje, krepka odpornost

Jeseni se lahko pojavijo nekatere težave, ki so povezane s pomanjkanjem določenih vitaminov in mineralov. Spreminjajoče se vreme in manjša izpostavljenost sončni svetlobi lahko vplivata na raven vitamina D v telesu, kar lahko privede do utrujenosti, oslabitve imunskega sistema in celo težav s kostmi. Poleg tega lahko pomanjkanje vitamina C, ki ga pogosto povezujemo s svežim sadjem in zelenjavo, povzroči slabšo odpornost proti prehladom in gripi, kar je še posebno pomembno v hladnejših mesecih.

Tudi mineralov, kot sta železo in cink, imamo lahko premalo, kar lahko privede do anemije, hujšanja in splošne utrujenosti. Zato je ključno, da se jeseni osredotočimo na raznoliko prehrano, ki vključuje vse potrebne vitamine in minerale, da ohranimo dobro zdravje in počutje. Ob pomanjkljivi prehrani je smiselno dodajati prehranska dopolnila, a le tista, ki jih zares potrebujete,« navaja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Jeseni dodajamo vitamin D, pravi Darja Potočnik Benčič. FOTO: Osebni arhiv

Uravnotežena prehrana, bogata s hranili, ki podpirajo imunski sistem, izboljšuje tudi raven energije, pripomore k zdravju kože, črevesja, živčevja ter mišic in kosti. To je predvsem sezonska in lokalno pridelana hrana, ki vsebuje veliko vitamina C, vitaminov B-kompleksa, vitamina A in E ter minerale.

Nujna C in D

»Ker koža ni več dovolj izpostavljena soncu, je smiselno začeti dodajati vitamin D,« dodaja. Priporočljivo je, da odrasli razmislijo o prehranskih dopolnilih, ki podpirajo imunski sistem, pomagajo pri ohranjanju energije in spodbujajo splošno dobro počutje, še posebno v obdobju večje izpostavljenosti prehladom in gripi, poudarja strokovnjakinja.

Pri starejših so ključni še vitamini in minerali, ki skrbijo za zdravje kosti in sklepov, ter prehranska dopolnila, ki izboljšujejo delovanje možganov in srčno-žilnega sistema ter pomagajo pri ohranjanju vitalnosti. Za otroke, katerih imunski sistem se še razvija, je jeseni koristno vključiti prehranska dopolnila, ki pomagajo krepiti odpornost, spodbujajo rast in zdrav razvoj, pravi Potočnik Benčičeva.

Zdrava jesen se začne v kuhinji. FOTO: Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images

Za večjo odpornost je pomembno uživati uravnoteženo prehrano, veliko sadja in zelenjave, bogate z vitamini, minerali in antioksidanti. Posebno koristna so živila, ki podpirajo imunski sistem, torej vsebujejo vitamin C, ki pomaga pri zaščiti pred okužbami, ter vitamin D, ki je ključen za pravilno delovanje imunskega sistema, zlasti pozimi. Nujno je vključiti živila, ki so bogata z zdravimi maščobami, saj te pomagajo pri absorpciji hranil in zmanjšujejo vnetja.

»Redno uživanje fermentiranih živil, ki podpirajo črevesno zdravje, prispeva k večji odpornosti, saj je črevesje pomembno za imunski sistem. Pomanjkanje vode lahko oslabi imunski odziv, zato je pomembno ohranjati hidracijo, hkrati pa se izogibati pretiranemu uživanju sladkorjev in predelane hrane, ki imunski sistem oslabi,« sklene sogovornica.